Мур и Портман играют монстров: стоит ли смотреть драму «Май декабрь»

О чем фильм «Май декабрь»

В 1992 году 36-летняя Грейси занялась сексом с 13-летним Джо прямо в подсобке зоомагазина, в котором оба работали. Пару поймали, Грейси отправилась за решетку, где родила дочь от Джо, а после освобождения воссоединилась с молодым человеком.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356189&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В середине 2010-х Джо и Грейси, теперь — родители троих детей, ведут более-менее размеренную семейную жизнь. Покой нарушает Элизабет, амбициозная актриса, планирующая исполнить главную роль в фильме, посвященном отношениям пары. Чтобы художественное высказывание получилось предельно аутентичным, Элизабет готова залезть в душу к Грейси и Джо, разбередив старые травмы.

Зачем смотреть

«Май декабрь» — пример актерского кино: Джулианна Мур (Грейси) и Натали Портман (Элизабет) самозабвенно играют персонажей-монстров, и оторвать от них взгляд невозможно. Мур поинтереснее, ее героиня не такая однозначная: с одной стороны — манипулятивная доминирующая истеричка, с другой — запутавшаяся женщина, предпочитающая саму себя считать наивной.

Грейси вызывает и раздражение, и жалость, чего, пожалуй, не скажешь об Элизабет: он готова идти к цели, пренебрегая интересами окружающих, и хотя время от времени в ней просыпается что-то человеческое, самая подходящая характеристика в данном случае — «холодная и цепкая».

Кадр из фильма «Май, декабрь»

При этом в Элизабет тоже можно разглядеть определенную наивность — скажем, в 35-летнем Джо она видит «спокойную мужественность», которой там даже близко нет. Вместо нее в Джо (кстати, тоже отлично сыгранном Чарльзом Мелтоном) обнаруживается подростковая заторможенность: он так и не успел повзрослеть, и любовное письмо от Грейси до сих пор хранит рядом с картриджем Mortal Kombat.

Почему можно не смотреть

Вопреки заверениям англоязычных критиков, «Май декабрь» — вовсе не комедия; условно комичные эпизоды в фильме есть (Грейси под драматичную музыку распахивает холодильник и, выдержав паузу, с пафосом объявляет, что хотдогов может не хватить для вечеринки), но смеяться здесь не над чем.

Несмотря на то, что в основу сценария положена реальная история, лента не является исследованием брака или неравных отношений. Фильм Тодда Хейнса — эффектно выполненное упражнение на тему взаимоотношений искусства и реальной жизни. Сам Хейнс — в каком-то смысле Элизабет, художник, готовый прилюдно вскрыть своих персонажей, чтобы произвести впечатление на аудиторию. К нему хочется обратиться, процитировав одного из второстепенных персонажей фильма: «Просто будьте добрее».