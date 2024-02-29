Трейлер дня: Дев Патель дерется как зверь в своем первом фильме

Вышел дублированный трейлер боевика «Манкимэн», где Дев Патель не только сыграл главную роль, но и впервые выступил в качестве режиссера.
Фильм рассказывает о мужчине по прозвищу Манкимэн. Жизнь его проходит между подпольными боями анонимных бойцов и работой в элитном ночном клубе, где царят деньги и порок. Манкимэн погружается в криминальный и жестокий мир с одной целью: отомстить тем, кто изменил его жизнь.
Напомним, Дев Патель известен по ролям в фильмах «Миллионер из трущоб», «Лев», «Легенда о Зеленом Рыцаре».
Выход фильма «Манкимэн» на российские экраны запланирован на весну 2024 года.