Трейлер дня: Дев Патель дерется как зверь в своем первом фильме

Вышел дублированный трейлер боевика « Манкимэн », где Дев Патель не только сыграл главную роль, но и впервые выступил в качестве режиссера.

Фильм рассказывает о мужчине по прозвищу Манкимэн. Жизнь его проходит между подпольными боями анонимных бойцов и работой в элитном ночном клубе, где царят деньги и порок. Манкимэн погружается в криминальный и жестокий мир с одной целью: отомстить тем, кто изменил его жизнь.