Умер актер из «Моей прекрасной няни» и «Реальных пацанов»

Павел Маркин в сериале «Реальные пацаны»

В возрасте 53 лет умер актер Павел Маркин, известный по сериалам «Моя прекрасная няня» и «Реальные пацаны». Об этом сообщил в социальных сетях заслуженный художник России Александр Загоскин.

«Вот такой он был: артистичный, ироничный и смешной с грустными глазами и ранимой душой. Прощай, Павлик! Добрая тебе память и спасибо за все!..», — написал живописец.

По словам Загоскина, Маркина не стало 4 февраля в машине скорой помощи. Актера похоронили 29 февраля. Причина смерти не сообщается.

Актер Павел Маркин родился 30 сентября 1970 года, а его дебютом в кино стала российская комедия «ДМБ» 2000 года. Всего в багаже у актера 74 проекта, среди наиболее известных: «Реальные пацаны», «СашаТаня», «Склифосовский», «Молодежка», «Моя прекрасная няня» и др. Сейчас в производстве находятся два проекта с актером — сериалы «Райский» и «Арбатские тайны».