Фильм на вечер: зажигательная комедия с Наталией Орейро

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356341&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

У красотки Пилар в жизни все более-менее схвачено — начальство довольно ее успехами в отделе маркетинга, клиентам нравятся ее идеи, а дома ждет любимый мужчина, которому она прощает все недостатки. Но однажды все рушится. Причем сразу по всем фронтам: карьера под угрозой, в семейной жизни наступает кризис.

Упорядоченный мир вокруг Пилар все больше напоминает хаос, и женщина оказывается на грани нервного срыва. Который она решает обратить не против себя, а против тех, кто сел ей на шею. Начальники и коллеги, мужья и бывшие, свекрови и прочие родственники, даже таксисты... Всем достанется по заслугам.

«Супер крейзи» — легкая комедия для тех, кому необходима перезагрузка, даже если речь об одном расслабленном вечере среди сумасшедших будней. Приятно посмотреть, как любимица российских зрителей Наталия Орейро пускается во все тяжкие и выпускает пар, чтобы наломать немало дров, но в конце концов прийти к пониманию своих истинных желаний.