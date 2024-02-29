Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
29 февраля 2024, новость

«Выглядим, как балаган»: Пересильд рассказала о воспитании дочерей

Актриса призналась, что ее дети никогда не были «удобными»

Юлия Пересильд и ее старшая дочь Анна Пересильд стали героинями нового выпуска журнала Psychologies. В интервью актрисы порассуждали о своих взаимоотношениях, а звезда фильма «Вызов» также рассказала, как воспитывает наследниц.

Во время загрузки произошла ошибка.

Она призналась, что изначально старалась дать детям свободу и растить их самостоятельными людьми, а не делать кальку с себя. При этом в семье были недопонимания, но они научились справляться с этим.

«Вы никогда не были удобными детьми, мы пережили и крики, и непослушание. Я могла бы вас тогда перекричать, задавить авторитетом, потому что дать детям ремня и сказать “делай, как я говорю” намного проще, чем взращивать их в абсолютной свободе», — призналась Пересильд.

Анна Пересильд, в свою очередь, отметила, что в их семье всегда было правило — говорить друг другу правду, не скрывать свои чувства и эмоции. Ей нравится, что они умеют принимать друг друга такими, какие они есть.

«И ничего страшного, что со стороны мы часто выглядим как балаган: кричим, хохочем, поем, бегаем, топаем. Кого-то такая обстановка дома раздражала бы. Но для меня в этом есть честность. Я не умею, приходя со съемочной площадки, делать вид, что я свежа, спокойна и готова наводить порядок. И дети у меня такие же», — добавила Юлия Пересильд.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, в семье не обходится без криков и споров, но и с этим они научились справляться.

«На кухне разгораются страсти, когда мы втроем собираемся. Но, дойдя до пика криков, утверждений, поиска доказательств, кто прав, мы за минуту успокаиваемся. Это не ссора. Просто у нас принято все эмоции, которые есть, нести домой», — заключила Пересильд.

В личном блоге актриса также поделилась кадрами с фотосессии со старшей дочерью и поблагодарила своих наследниц. «С вами приходит мудрость и ценность», — отметила звезда.

Напомним, Юлия Пересильд родила двух дочерей — Анну и Марию — в союзе с режиссером Алексеем Учителем. В настоящее время актриса состоит в отношениях с коллегой Михаилом Тройником.

Наследницы Пересильд пошли по ее стопам — в прошлом году состоялась премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», ставшего одним из самых громких проектов и принесшего широкую известность Анне Пересильд.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Мария и Анна Пересильд
Мария Пересильд
Алексей Учитель
Алексей Учитель
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун показала редкий кадр со своим приемным сыном
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Анна Пересильд
Анна Пересильд
Ирина Пегова с дочерью (фото: соцсети)
Ирина Пегова вышла в свет с 18-летней дочерью
1 р.
Вызов
Анна Снаткина и Виктор Васильев с дочерью (фото: соцсети)
Анна Снаткина показала редкое семейное фото
Ольга Зуева
Бывшая возлюбленная Козловского показала фото в купальнике
Данила Козловский с дочерью (фото: соцсети)
Данила Козловский показал трогательные фото с 4-летней дочкой
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская объяснила, почему дети не смотрят фильмы с ее участием
Моника Беллуччи и Дева Кассель (фото: соцсети)
Моника Беллуччи показала фото с дочерью Девой Кассель
Доигрались: звезды кино, которые влюбились друг в друга на съемках
Милош Бикович
Милош Бикович впервые показал фото с сыном
Дева Кассель (фото: соцсети)
19-летняя дочь Моники Беллуччи показала чувственные фото
Киллиан Мерфи
16-летний сын Киллиана Мерфи дебютирует в полнометражном кино
Юлия Пересильд с дочерьми Анной и Марией
Юлию Пересильд на архивном видео перепутали с дочерью Анной
Роберт Де Ниро с дочерью Джией (фото: HBO)
80-летний Роберт Де Ниро показал редкое фото со своей 10-месячной дочерью
Михаил Тройник и Юлия Пересильд (фото: соцсети)
Юлия Пересильд показала нежные фото с отдыха с возлюбленным
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова рассказала о комплексах из-за Ксении Раппопорт
Кадр из фильма «Финист. Первый богатырь»
Трейлер дня: Пересильд и летающий кабанчик в новой сказке о богатырях
Юлия Пересильд
«Всегда больно»: Юлия Пересильд рассказала об отказах в кино
Гарик Харламов и Кристина Асмус с дочерью, фото: соцсети
Дочь Кристины Асмус удивилась, что у матери нет «Оскара»
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро расплакался из-за девятимесячной дочери
Вызов
Состоялась американская премьера «Вызова»
Юлия Пересильд
Названы актер и актриса года
Патрик Шварценеггер
Сын Арнольда Шварценеггера сделал предложение своей девушке
Ольга Рязанова
Дочь Эльдара Рязанова объяснила, почему не продолжила актерскую карьеру
Юлия Пересильд
Пересильд рассказала о «чествовании» на премьере «Вызова»
Равшана Куркова
Равшана Куркова показала кадр из сериала, где снялась с дочерью
Юлия Пересильд с дочерьми Анной и Марией
Пересильд, Волкова, Михалкова с дочерью: звезды на премьере «Бременских музыкантов»
Константин и Софья Эрнст
Софья Эрнст с мужем впервые за долгое время вышли в свет с детьми
Кристина Орбакайте в фильме «Я тебя люблю — Je t’aime»
Боярская, Агутин, Валерия, Орбакайте снялись в новогоднем фильме
Юлия Пересильд с дочерью Анной
Юлия Пересильд высказалась о работе дочери в сериале «Слово пацана»
Кристина Асмус с дочерью Анастасией Харламовой на съемках фильма «Финал»
Асмус снимается с дочкой и Шведовым в новом фильме: первые кадры
Брэдли Купер с дочерью
Брэдли Купер пришел на премьеру своего фильма с 6-летней дочерью
Юлия Пересильд
Пересильд рассказала о двух подряд оскорблениях на театральной премии
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд стала лауреатом премии «Звезда театрала»
Ирина Безрукова
Ирина Безрукова трогательно обратилась к погибшему сыну
Юлия Пересильд и Михаил Тройник
Юлия Пересильд прокомментировала новости о тайной свадьбе
Юлия Пересильд и Михаил Тройник
СМИ сообщили о тайной свадьбе Юлии Пересильд
Юлия Пересильд
Пересильд заинтриговала фото с экс-ведущим «Модного приговора»
Евгения Абдулова
Вдова Абдулова была против актерской профессии дочери
Евгения Абдулова
16-летняя дочь Абдулова представила фильм с собой в главной роли
Джулия Робертс
Джулия Робертс показала архивное фото с детьми
Томас Хейден Черч, Чарли Килгор, Стерлинг Джеринс и Сара Джессика Паркер и
Сара Джессика Паркер сделала редкое селфи с тремя детьми
Евгений Цыганов с дочерью Полиной
Евгений Цыганов вывел в свет 18-летнюю дочь
Гарик Харламов с дочерью Анастасией
Гарик Харламов вывел в свет 9-летнюю дочь от Кристины Асмус
Анджелина Джоли с детьми
От Джоли до Климовой: многодетные актрисы, которые все успевают
Мария Михалкова-Кончаловская
Внучка Кончаловского получила роль в продолжении популярного сериала
Елизавета Боярская и Полина Цыганова в фильме «110»
Боярская и дочь Цыганова снялись вместе: первые кадры
Ольга Кузьмина
Звезда «Чебурашки» вернулась в Россию после родов в Аргентине
Лили-Роуз Депп
Дочь Джонни Деппа разочаровала фанатов откровенными фото
Юлия Пересильд и Михаил Тройник
Юлия Пересильд поддержала возлюбленного на премьере
Юлия Пересильд с дочками Марией и Анной
Пересильд с дочками и новой прической на премьере фильма
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Манкимэн»
Манкимэн
Дублированный трейлер
Анна Михалкова и Федор Лавров в сериале «Ангелы района»
Ангелы района
Трейлер
vktrailer-220787057_456356334
Наблюдатели
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Бывший в помощь»
Бывший в помощь
Трейлер
Кадр из сериала «Наследство»
Наследство
Трейлер
Кадр из сериала «Морозко»
Морозко
Трейлер
Кадр из фильма «Горизонты: Часть 1»
Горизонты: Часть 1
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Любовь до последнего»
Любовь до последнего
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь