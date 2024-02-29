«Выглядим, как балаган»: Пересильд рассказала о воспитании дочерей

Юлия Пересильд и ее старшая дочь Анна Пересильд стали героинями нового выпуска журнала Psychologies. В интервью актрисы порассуждали о своих взаимоотношениях, а звезда фильма «Вызов» также рассказала, как воспитывает наследниц.

<div id="vk_post_-48064554_43775"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_43775", -48064554, 43775, 'pXH218Abm_3KkZ3Yp6VdeKklw0s'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Она призналась, что изначально старалась дать детям свободу и растить их самостоятельными людьми, а не делать кальку с себя. При этом в семье были недопонимания, но они научились справляться с этим.

«Вы никогда не были удобными детьми, мы пережили и крики, и непослушание. Я могла бы вас тогда перекричать, задавить авторитетом, потому что дать детям ремня и сказать “делай, как я говорю” намного проще, чем взращивать их в абсолютной свободе», — призналась Пересильд.

Анна Пересильд, в свою очередь, отметила, что в их семье всегда было правило — говорить друг другу правду, не скрывать свои чувства и эмоции. Ей нравится, что они умеют принимать друг друга такими, какие они есть.

«И ничего страшного, что со стороны мы часто выглядим как балаган: кричим, хохочем, поем, бегаем, топаем. Кого-то такая обстановка дома раздражала бы. Но для меня в этом есть честность. Я не умею, приходя со съемочной площадки, делать вид, что я свежа, спокойна и готова наводить порядок. И дети у меня такие же», — добавила Юлия Пересильд.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239742&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, в семье не обходится без криков и споров, но и с этим они научились справляться.

«На кухне разгораются страсти, когда мы втроем собираемся. Но, дойдя до пика криков, утверждений, поиска доказательств, кто прав, мы за минуту успокаиваемся. Это не ссора. Просто у нас принято все эмоции, которые есть, нести домой», — заключила Пересильд.

В личном блоге актриса также поделилась кадрами с фотосессии со старшей дочерью и поблагодарила своих наследниц. «С вами приходит мудрость и ценность», — отметила звезда.

Напомним, Юлия Пересильд родила двух дочерей — Анну и Марию — в союзе с режиссером Алексеем Учителем. В настоящее время актриса состоит в отношениях с коллегой Михаилом Тройником.