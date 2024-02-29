«Выглядим, как балаган»: Пересильд рассказала о воспитании дочерей

Юлия Пересильд и ее старшая дочь Анна Пересильд стали героинями нового выпуска журнала Psychologies. В интервью актрисы порассуждали о своих взаимоотношениях, а звезда фильма «Вызов» также рассказала, как воспитывает наследниц.
Она призналась, что изначально старалась дать детям свободу и растить их самостоятельными людьми, а не делать кальку с себя. При этом в семье были недопонимания, но они научились справляться с этим.
«Вы никогда не были удобными детьми, мы пережили и крики, и непослушание. Я могла бы вас тогда перекричать, задавить авторитетом, потому что дать детям ремня и сказать “делай, как я говорю” намного проще, чем взращивать их в абсолютной свободе», — призналась Пересильд.
Анна Пересильд, в свою очередь, отметила, что в их семье всегда было правило — говорить друг другу правду, не скрывать свои чувства и эмоции. Ей нравится, что они умеют принимать друг друга такими, какие они есть.
«И ничего страшного, что со стороны мы часто выглядим как балаган: кричим, хохочем, поем, бегаем, топаем. Кого-то такая обстановка дома раздражала бы. Но для меня в этом есть честность. Я не умею, приходя со съемочной площадки, делать вид, что я свежа, спокойна и готова наводить порядок. И дети у меня такие же», — добавила Юлия Пересильд.
Кроме того, в семье не обходится без криков и споров, но и с этим они научились справляться.
«На кухне разгораются страсти, когда мы втроем собираемся. Но, дойдя до пика криков, утверждений, поиска доказательств, кто прав, мы за минуту успокаиваемся. Это не ссора. Просто у нас принято все эмоции, которые есть, нести домой», — заключила Пересильд.
В личном блоге актриса также поделилась кадрами с фотосессии со старшей дочерью и поблагодарила своих наследниц. «С вами приходит мудрость и ценность», — отметила звезда.
Напомним, Юлия Пересильд родила двух дочерей — Анну и Марию — в союзе с режиссером Алексеем Учителем. В настоящее время актриса состоит в отношениях с коллегой Михаилом Тройником.
Наследницы Пересильд пошли по ее стопам — в прошлом году состоялась премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», ставшего одним из самых громких проектов и принесшего широкую известность Анне Пересильд.