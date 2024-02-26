Энистон, Стрип, Стрейзанд: голливудские звезды на премии Гильдии актеров

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Больше всего наград среди полнометражных картин заработал «Оппенгеймер» — ленту Кристофера Нолана наградили за лучший актерский состав и лучшие мужские роли (Киллиан Мерфи — главная роль, Роберт Дауни-мл. — роль второго плана).

Награды для сериалов

Больше всего сериальных наград досталось актерам из «Медведя», победившего в номинациях за лучший актерский состав и главную женскую и мужскую роли в комедийном сериале (Айо Эдебири и Джереми Аллен Уайт).

Лучший каскадерский состав оказался в сериале «Одни из нас». Кроме того, почетную премию за карьерные достижения вручили Барбре Стрейзанд.