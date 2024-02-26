Энистон, Стрип, Стрейзанд: голливудские звезды на премии Гильдии актеров

25 февраля в Лос-Анджелесе прошла юбилейная, 30-я премия Гильдии киноактеров США. Красную дорожку церемонии посетили Мэрил Стрип, Дженнифер Энистон, Пенелопа Крус, Риз Уизерспун, Селена Гомес, Энн Хэтэуэй и другие звезды.
Больше всего наград среди полнометражных картин заработал «Оппенгеймер» — ленту Кристофера Нолана наградили за лучший актерский состав и лучшие мужские роли (Киллиан Мерфи — главная роль, Роберт Дауни-мл. — роль второго плана).
Лучшей актрисой признали Лили Гладстоун, сыгравшую в «Убийцах цветочной луны» Мартина Скорсезе. Приз за лучшую женскую роль второго плана отдали актрисе из «Оставленных» Давайн Джой Рэндольф.
Боевик с Томом Крузом «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая» взял статуэтку за лучший каскадерский состав.
Награды для сериалов
Больше всего сериальных наград досталось актерам из «Медведя», победившего в номинациях за лучший актерский состав и главную женскую и мужскую роли в комедийном сериале (Айо Эдебири и Джереми Аллен Уайт).
Среди драматических сериалов за лучший актерский состав отметили «Наследников», лучшей актрисой стала Элизабет Дебики, сыгравшая принцессу Диану в «Короне», а лучшим актером — Педро Паскаль («Одни из нас»). Исполнители главных ролей в мини-сериале «Грызня» Али Вонг и Стивен Ян получили призы за лучшую женскую и мужскую роли в соответствующих номинациях.
Лучший каскадерский состав оказался в сериале «Одни из нас». Кроме того, почетную премию за карьерные достижения вручили Барбре Стрейзанд.
Премия Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) объявляет своих лауреатов ежегодно в преддверии «Оскара», и по ее результатам нередко прогнозируют победителей в актерских номинациях на грядущей церемонии. В 2024 году вручение «Оскаров» состоится 11 марта.