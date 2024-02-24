Сыгравший Мастера Раков отказался смотреть нового «Мастера и Маргариту»

Виктор Раков | Источник: РИА Новости

Раков объяснил, что ему неинтересна картина Михаила Локшина.

Известно, что экранизация Юрия Кары вышла только спустя десять лет после съемок. Раков признался, что уже не ждал выхода картины, так как «время ушло».

«Скажу вам проще — дорого яичко ко Христову дню. Если сняли фильм, его надо показать. А если его не показывают: во-первых, наверное, есть какая-то причина, а во-вторых, все же двигается и развивается вперед. А если спустя 10−12 лет этот фильм появляется, он может уже и устарел. Ну выпустили — и хорошо!» — заключил артист.

12 февраля стало известно, что фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ в уикенд третий раз подряд. По данным портала kinobusiness.com, в общей сложности картина собрала уже почти 1,5 млрд рублей.