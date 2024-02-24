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24 февраля 2024, новость

Сыгравший Мастера Раков отказался смотреть нового «Мастера и Маргариту»

Актер заявил, что ему неинтересна новая экранизация романа Булгакова
Виктор Раков
Виктор Раков | Источник: РИА Новости

Сыгравший Мастера в фильме Юрия Кары «Мастер и Маргарита» Виктор Раков заявил в беседе с mk.ru, что не будет смотреть новую экранизацию романа Михаила Булгакова.

Раков объяснил, что ему неинтересна картина Михаила Локшина.

Известно, что экранизация Юрия Кары вышла только спустя десять лет после съемок. Раков признался, что уже не ждал выхода картины, так как «время ушло».

«Скажу вам проще — дорого яичко ко Христову дню. Если сняли фильм, его надо показать. А если его не показывают: во-первых, наверное, есть какая-то причина, а во-вторых, все же двигается и развивается вперед. А если спустя 10−12 лет этот фильм появляется, он может уже и устарел. Ну выпустили — и хорошо!» — заключил артист.

12 февраля стало известно, что фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ в уикенд третий раз подряд. По данным портала kinobusiness.com, в общей сложности картина собрала уже почти 1,5 млрд рублей.

Сыгравшая в картине Маргариту Юлия Снигирь заявила, что успех произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» спровоцировал интерес к новой экранизации.

Ранее Хабенский оценил новый фильм «Мастер и Маргарита».

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