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24 февраля 2024, новость

Кассовые сборы фильма «Лед 3» превысили миллиард рублей

Картина собрала миллиард рублей за 10 дней в прокате
Кадр из фильма «Лед 3»
Кадр из фильма «Лед 3»

Кассовые сборы фильма Юрия Хмельницкого «Лед 3» превысили миллиард рублей за 10 дней в российском прокате. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом «Лед 3» стал пятым фильмом, собравшим более миллиарда рублей с начала 2024 года.

Общие сборы по состоянию на вечер 23 февраля составили 1 008 607 007 рублей. В топе-5 по кассовым сборам в России также оказались картины «Мастер и Маргарита», «Командир», «Бременские музыканты», «Нечисть».

19 февраля стало известно, что фильм «Лед 3» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные.

В заключительной части франшизы «Лед» героиня Надя выросла и стала фигуристкой, мечтающей о победе на «Кубке льда», как ее мама. Отец Нади, Саша Горин, не одобряет ее спортивные амбиции, опасаясь за ее благополучие. На тренировке Надя встречает молодого хоккеиста из Москвы, в которого влюбляется.

Главные роли в фильме исполнили Анна Савранская и Степан БелозеровАлександр Петров и Мария Аронова вернулись к своим ролям хоккеиста Саши Горина и тренера по фигурному катанию Ирины Шаталиной.

Ранее жена Александра Петрова показала романтические фото из Парижа.

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