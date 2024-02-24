«Анатомия падения» получила премию «Сезар» как лучший фильм

Кадр из фильма «Анатомия падения»

ПАРИЖ, 24 февраля. /ТАСС/. Детективная драма «Анатомия падения» (Anatomie d'une chute, 2023) режиссера Жюстин Трие получила кинопремию «Сезар» в номинации «Лучший фильм». Трансляцию 49-й церемонии присуждения высшей кинематографической награды Франции вел телеканал Canal+.

45-летняя Трие удостоилась премии и как лучший режиссер. Еще две награды картина, рассказывающая о писательнице, которую подозревают в убийстве мужа, завоевала благодаря сыгравшей главную роль Сандре Хюллер, признанной лучшей актрисой, и Сванну Арло, который стал лучшим актером второго плана. Всего же «Анатомия падения» одержала победу в шести номинациях: также премия ей присуждалась за лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж.

Ее главным конкурентом стала фантастическая лента «Королевство зверей» (Le Regne animal, 2023) режиссера Тома Кайе. Французская киноакадемия присудила ей пять наград: за лучшие костюмы, лучшие звуковые и визуальные эффекты, лучшую оригинальную музыку и операторскую работу.

Дебют, короткий метр и анимация

Среди анимационных картин лучшей была признана франко-итальянская лента «Линда хочет курицу!» (Linda veut du poulet!, 2023), над которой работали режиссеры Кьяра Малта и Себастьен Лоденбах. Лучшей же анимационной короткометражкой назван мультфильм «Лето-96» (Ete 96, 2023) Матильды Бедуэ.

Короткометражная фантастическая картина «Ожидание» режиссера Алисе Дуар (L'attente, 2023) была признана лучшей в этой категории. В документальном жанре победу одержал короткометражный фильм «Механика жидкостей» (La mecanique des fluides, 2023) Галы Эрнандес Лопес.

Одну награду за лучшие декорации взял исторический художественный фильм «Три мушкетера: Д’Артаньян» (Les trois mousquetaires: D'Artagnan, 2023) режиссера Мартина Бурбулона. Это первая часть кинодилогии, снятая по мотивам романа Александра Дюма «Три мушкетера», она была выдвинута в шести номинациях. При этом вторая часть «Три мушкетера: Миледи» (Les trois mousquetaires: Milady, 2023), вышедшая в декабре, также была номинирована в шести категориях, однако не получила ни одной награды.