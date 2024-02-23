Россияне назвали лучшую роль Олега Янковского

Олег Янковский и Елена Коренева в фильме «Тот самый Мюнхгаузен»

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Российские телезрители считают роль барона Мюнхгаузена из фильма «Тот самый Мюнхгаузен» Марка Захарова самой лучшей в актерской карьере Олега Янковского. Об этом свидетельствуют результаты опроса, предоставленные ТАСС пресс-службой телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» к юбилею народного артиста СССР.

К 80-летию со дня рождения Янковского, которое отмечают 23 февраля, телеканал провел опрос и выяснил, какие роли артиста в кино самые любимые среди российских зрителей. Первое место с большим отрывом занял образ барона Карла Иеронима фон Мюнхгаузена. За главного героя фильма «Тот самый Мюнхгаузен» проголосовали 53% опрошенных.

«Зрители также вспоминали самую популярную фразу из этой картины: “Умное лицо — это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!”. К моменту создания фильма Янковский уже был популярным, сыграл в фильмах “Служили два товарища”, “Зеркало”, “Звезда пленительного счастья” и у него сложилось амплуа серьезного актера. Поэтому сценарист Григорий Горин был не уверен, сможет ли артист стать еще смешным и забавным. Когда начались съемки, все сомнения отпали. Янковский также называл эту роль одной из любимых в своей карьере», — прокомментировали в пресс-службе телеканала.

Второй любимой ролью телезрители назвали Волшебника (39%) из «Обыкновенного чуда» Захарова по мотивам одноименной пьесы Евгения Шварца. Режиссер картины в роли Волшебника изначально видел только Янковского, с которым работал в театре Ленинского комсомола.

Замыкает топ-3 роль бывшего спортсмена Игоря Брагина (36%) в фильме «Влюблен по собственному желанию». «Режиссер Сергей Микаэлян настолько был заинтересован в участии Янковского в этой картине, что когда актер уехал с театром “Ленком” на гастроли в Узбекистан, за ним поехала и съемочная группа, чтобы отснять часть сцен. За эту роль Янковский был назван “Актером года” по версии зрителей журнала “Советский экран”», — отметили представители телеканала.

На четвертом месте — роль Джека Стэплтона (29%) в фильме Игоря Масленникова «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Собака Баскервилей», на пятом — роль Генриха Шварцкопфа (23%) в фильме Владимира Басова «Щит и меч», которая стала дебютной для Янковского в кино.