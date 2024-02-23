Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
23 февраля 2024, новость

Россияне назвали лучшую роль Олега Янковского

Лучшей актерской работой зрители посчитали роль барона Мюнхгаузена
Олег Янковский и Елена Коренева в фильме «Тот самый Мюнхгаузен»
Олег Янковский и Елена Коренева в фильме «Тот самый Мюнхгаузен»

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Российские телезрители считают роль барона Мюнхгаузена из фильма «Тот самый Мюнхгаузен» Марка Захарова самой лучшей в актерской карьере Олега Янковского. Об этом свидетельствуют результаты опроса, предоставленные ТАСС пресс-службой телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» к юбилею народного артиста СССР.

К 80-летию со дня рождения Янковского, которое отмечают 23 февраля, телеканал провел опрос и выяснил, какие роли артиста в кино самые любимые среди российских зрителей. Первое место с большим отрывом занял образ барона Карла Иеронима фон Мюнхгаузена. За главного героя фильма «Тот самый Мюнхгаузен» проголосовали 53% опрошенных.

8.0
Тот самый Мюнхгаузен
1979/СССРкомедияфэнтези
Моя оценка

«Зрители также вспоминали самую популярную фразу из этой картины: “Умное лицо — это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!”. К моменту создания фильма Янковский уже был популярным, сыграл в фильмах “Служили два товарища”, “Зеркало”, “Звезда пленительного счастья” и у него сложилось амплуа серьезного актера. Поэтому сценарист Григорий Горин был не уверен, сможет ли артист стать еще смешным и забавным. Когда начались съемки, все сомнения отпали. Янковский также называл эту роль одной из любимых в своей карьере», — прокомментировали в пресс-службе телеканала.

Второй любимой ролью телезрители назвали Волшебника (39%) из «Обыкновенного чуда» Захарова по мотивам одноименной пьесы Евгения Шварца. Режиссер картины в роли Волшебника изначально видел только Янковского, с которым работал в театре Ленинского комсомола.

Замыкает топ-3 роль бывшего спортсмена Игоря Брагина (36%) в фильме «Влюблен по собственному желанию». «Режиссер Сергей Микаэлян настолько был заинтересован в участии Янковского в этой картине, что когда актер уехал с театром “Ленком” на гастроли в Узбекистан, за ним поехала и съемочная группа, чтобы отснять часть сцен. За эту роль Янковский был назван “Актером года” по версии зрителей журнала “Советский экран”», — отметили представители телеканала.

7.7
Влюблен по собственному желанию
1982/СССР12+мелодрамакомедия
Моя оценка

На четвертом месте — роль Джека Стэплтона (29%) в фильме Игоря Масленникова «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Собака Баскервилей», на пятом — роль Генриха Шварцкопфа (23%) в фильме Владимира Басова «Щит и меч», которая стала дебютной для Янковского в кино.

Также в рейтинг вошли такие роли Янковского, как Сергей Петрович Камышев (21%) из ленты «Мой ласковый и нежный зверь», Андрей Некрасов (20%) из «Служили два товарища», Сергей Макаров (12%) из фильма «Полеты во сне и наяву». На девятом месте расположилась небольшая роль отца одного из героев фильма Валерия Тодоровского «Стиляги» (9%), а замыкает список роль Дракона (8%) в фильме Захарова «Убить дракона».

Рейтинг любимых ролей сформирован на основе данных опроса, который проводился в социальных сетях телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция». В нем приняли участие 1 150 человек, период проведения опроса не приводится.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Влюблен по собственному желанию
Полеты во сне и наяву
Звезда пленительного счастья
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Собака Баскервилей
янковский
Олег Янковский
Стиляги
Убить дракона
Зеркало
Григорий Горин
Служили два товарища
Щит и меч
Обыкновенное чудо
Мой ласковый и нежный зверь
Тот самый Мюнхгаузен
Марк Захаров
Марк Захаров
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Бордерлендс»
Бордерлендс
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Претенденты»
Претенденты
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из сериала «Ангелы района»
Ангелы района
Тизер-сцена
Кадр из сериала «Неверные»
Неверные
Трейлер
Собиратель душ
Собиратель душ
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Ирландское желание»
Ирландское желание
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды»
Роман Костомаров: Рожденный дважды
Трейлер
Кадр из сериала «Дядя Леша»
Дядя Леша
Тизер-сцена
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь