Жена Сарика Андреасяна попала в больницу

Жена режиссера Сарика Андреасяна, актриса Елизавета Моряк попала в больницу. Об этом она сообщила в своей сосети.
Звезда попала в больницу с острым пищевым отравлением. «Ужасное состояние. Сейчас постараются привести меня в чувство», — сообщила она.
Моряк рассказала, что у нее выявили бактериальную инфекцию после употребления краба. «Представить себе не могу, сколько гадостей мы съедаем в ресторанах. Мой краб был вареный. Реакция организма была молниеносной», — сообщила она.
Актриса отметила, что в первые сутки после отравления ей стало еще хуже. Моряк сообщила, что сбивает температуру и пытается снять сильную интоксикацию.
Ранее стало известно, что Павел Прилучный снимется в новом проекте Сарика Андреасяна.