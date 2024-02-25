Не пропустите: 6 сериалов, которые вернулись с продолжениями в феврале

Halo, 2 сезон

С новым сезоном вернулась экранизация популярной видеоигры, события которой разворачиваются в XXVI веке. Космическое командование Объединенных наций от лица землян сражается с союзом инопланетян и проигрывает. Последней надеждой оказываются генетически усовершенствованные суперсолдаты, в их числе Мастер Чиф, мрачный тип с зачатками человечности.

7.5 Halo 2022 / США 18+ фантастика боевик Моя оценка Хочу посмотреть

Halo нередко передает привет «Мандалорцу», еще одному сериалу про приключения и терзания сурового воина. В продолжении действие начинается спустя полгода после событий финального эпизода первого сезона.

«Выжившие», 2 сезон

В феврале вышло и долгожданное продолжение постапокалиптического сериала «Выжившие» о поразившем человечество вирусе смертельного сна. Миллионы людей погибли, а оставшимся в живых нельзя спать больше пары часов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356139&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Спустя два года после начала эпидемии лекарство, помогающее не впасть в летаргию, еще не найдено. Большие надежды на спасение возлагаются на героя в исполнении звезды «Вертинского» Алексея Филимонова, способного спать несколько часов подряд.

6.4 Выжившие 2021 / Россия 18+ драма триллер Моя оценка Хочу посмотреть

«Детство Шелдона», 7 сезон

Невероятно, но факт: сериал про детство гения и выскочки Шелдона Купера из культовой «Теории большого взрыва» и сам стал культовым. Маленький Шелли (Иэн Армитедж) растет вместе со своей вредной сестрой-близняшкой и обаятельным, но туповатым старшим братом в провинциальном городке в Техасе 1980-х. Взрослая компания состоит из ярой баптистки мамы, пивного алкоголика папы и искрометной бабули, ставшей сердцем многих эпизодов.

Маленький педант в науках чувствует себя, как рыба в воде. Что касается человеческого общения и бытовых вопросов, тут он часто попадает впросак. «Детство Шелдона» стал одним из самых удачных комедийных спин-оффов про детство знакомого героя и разросся до отдельной вселенной.

«Ходячие мертвецы: Выжившие»

Продолжение зомби-драмы «Ходячие мертвецы» рассказывает о приключениях Рика Граймса и его возлюбленной Мишонн в исполнении Эндрю Линкольна и Данай Гуриры. Пока Рик находится в плену у Гражданской республики, Мишонн отправляется в рискованное путешествие, чтобы его найти и спасти.

Пробиваться ей придется сквозь армии оживших мертвецов и войска Республики. Но есть надежда на то, что создатели сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие» все-таки соединят героев, ведь те и так слишком долго были порознь.

«Полиция Токио», 2 сезон

Многосерийная драма «Полиция Токио» продолжает живописать приключения молодого и дерзкого американца Джейка (Энсел Элгорт), с увлечением погрузившегося в мир продажных журналистов, татуированных якудза и мудрых копов.

Завораживающая атмосфера преступного Токио, пылкий герой и присутствие Майкла Манна в качестве продюсера сделали сериал одним из лучших неонуаров последнего времени.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456355944&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Первый сезон удачно совместил криминальную драму с историей взросления, сохраняя в центре событий одного героя. В продолжении достаточно внимания уделяется каждому из ключевых персонажей.

«Жизнь и Бет», 2 сезон

В первом сезоне героиня Эми Шумер нашла свое счастье в лице симпатичного фермера Джона (Майкл Сера). В продолжении все вертится вокруг их отношений, при этом сериал остается таким же остроумным и милым.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356296&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.