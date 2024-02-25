Не пропустите: 6 сериалов, которые вернулись с продолжениями в феврале

Halo, 2 сезон
С новым сезоном вернулась экранизация популярной видеоигры, события которой разворачиваются в XXVI веке. Космическое командование Объединенных наций от лица землян сражается с союзом инопланетян и проигрывает. Последней надеждой оказываются генетически усовершенствованные суперсолдаты, в их числе Мастер Чиф, мрачный тип с зачатками человечности.
Halo нередко передает привет «Мандалорцу», еще одному сериалу про приключения и терзания сурового воина. В продолжении действие начинается спустя полгода после событий финального эпизода первого сезона.
«Выжившие», 2 сезон
В феврале вышло и долгожданное продолжение постапокалиптического сериала «Выжившие» о поразившем человечество вирусе смертельного сна. Миллионы людей погибли, а оставшимся в живых нельзя спать больше пары часов.
Спустя два года после начала эпидемии лекарство, помогающее не впасть в летаргию, еще не найдено. Большие надежды на спасение возлагаются на героя в исполнении звезды «Вертинского» Алексея Филимонова, способного спать несколько часов подряд.
Среди новичков второго сезона — персонаж Сергея Гилева. Но и полюбившиеся по первому сезону Анна Слю, Дарья Савельева, Виталия Корниенко, Сергей Бондарчук-мл. тоже вернутся.
«Детство Шелдона», 7 сезон
Невероятно, но факт: сериал про детство гения и выскочки Шелдона Купера из культовой «Теории большого взрыва» и сам стал культовым. Маленький Шелли (Иэн Армитедж) растет вместе со своей вредной сестрой-близняшкой и обаятельным, но туповатым старшим братом в провинциальном городке в Техасе 1980-х. Взрослая компания состоит из ярой баптистки мамы, пивного алкоголика папы и искрометной бабули, ставшей сердцем многих эпизодов.
Маленький педант в науках чувствует себя, как рыба в воде. Что касается человеческого общения и бытовых вопросов, тут он часто попадает впросак. «Детство Шелдона» стал одним из самых удачных комедийных спин-оффов про детство знакомого героя и разросся до отдельной вселенной.
«Ходячие мертвецы: Выжившие»
Продолжение зомби-драмы «Ходячие мертвецы» рассказывает о приключениях Рика Граймса и его возлюбленной Мишонн в исполнении Эндрю Линкольна и Данай Гуриры. Пока Рик находится в плену у Гражданской республики, Мишонн отправляется в рискованное путешествие, чтобы его найти и спасти.
Пробиваться ей придется сквозь армии оживших мертвецов и войска Республики. Но есть надежда на то, что создатели сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие» все-таки соединят героев, ведь те и так слишком долго были порознь.
«Полиция Токио», 2 сезон
Многосерийная драма «Полиция Токио» продолжает живописать приключения молодого и дерзкого американца Джейка (Энсел Элгорт), с увлечением погрузившегося в мир продажных журналистов, татуированных якудза и мудрых копов.
Завораживающая атмосфера преступного Токио, пылкий герой и присутствие Майкла Манна в качестве продюсера сделали сериал одним из лучших неонуаров последнего времени.
Первый сезон удачно совместил криминальную драму с историей взросления, сохраняя в центре событий одного героя. В продолжении достаточно внимания уделяется каждому из ключевых персонажей.
«Жизнь и Бет», 2 сезон
В первом сезоне героиня Эми Шумер нашла свое счастье в лице симпатичного фермера Джона (Майкл Сера). В продолжении все вертится вокруг их отношений, при этом сериал остается таким же остроумным и милым.
Зрители не устают гадать, сколько в сериале «Жизнь и Бет» биографических деталей из жизни самой Шумер. Простой пример: по сюжету, герой Майкла Сера страдает расстройством аутистического спектра. У мужа Шумер, Криса Фишера, такой же диагноз. Сама актриса в интервью, шутливо или нет, говорит о семидесяти процентах вымысла и тридцати процентах правды.