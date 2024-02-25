Зачем смотреть «Свет» — драму с одной из лучших ролей Елены Яковлевой

О чем фильм «Свет»

1970-е, Таня и Марина, две закадычные подруги из провинциального города, только что закончили школу. Троечница Таня намеревается поступить на журфак, но заваливает экзамены. Отличница Марина тем временем влюбляется в молодого человека из нехорошей компании, сворачивает на кривую дорожку и начинает отдаляться от подруги.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456355995&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Примерно в наши дни Татьяна, теперь работающая в социальной службе, планирует отпраздновать 60-летие. Некоторые события, случающиеся незадолго до юбилея, заставляют ее вспомнить о том, как прервались ее отношения с Мариной, и взглянуть на собственную жизнь под немного другим углом.

Зачем смотреть

«Свет» — драма о чувстве вины, проживании травмы и поиске места в жизни. Сюжет, не лишенный пары неожиданных поворотов, в целом получился доступным, ситуации и персонажи вышли понятными. Недаром лента удостоилась главного приза в зрительском конкурсе на кинофестивале в Выборге, где и состоялась ее премьера.

Кадр из фильма «Свет»

Там же «Свет» отметили главным призом жюри и особым упоминанием «За лучший актерский ансамбль». Эти награды, пожалуй, вызывают некоторые вопросы. В частности, об «ансамбле» в случае со «Светом» говорить довольно странно. Главную роль исполняет невероятно органичная и естественная Елена Яковлева; созданный Дарьей Коныжевой образ юной Тани, в которой наивность сочетается с настырностью, тоже получился довольно убедительным. Но актрисы по понятным причинам не встречаются в кадре, а других действительно впечатляющих актерских работ в фильме нет.

Отдельно хочется отметить, что сценарист и режиссер «Света» Антон Коломеец особенно хорошо справляется с бытописанием: сцены, где 60-летняя Татьяна общается с коллегами и «подопечной», к которой она особенно привязалась, — пожалуй, самые живые и трогательные фрагменты фильма.

Почему можно не смотреть

А вот более абстрактные темы даются Коломейцу не так легко. Когда юные Марина и Таня заводят беседы об одиночестве, любви, страхе перед вселенной и готовности поддерживать друг друга вечно, поверить им довольно сложно. Из-за этого часть фильма, в которой события разворачиваются в прошлом, кажется довольно неубедительной.

Впрочем, ближе к финалу Коломеец нагромождает друг на друга удобные с точки зрения сюжета, но в целом не вызывающие доверия события, и вся лента превращается в некое подобие излишне мелодраматичного сериала. Ощущение усиливается благодаря тому, что с точки зрения картинки «Свет» более-менее соответствует среднему телепроекту.