Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
25 февраля 2024, статьяОбзорыЧто посмотреть

Зачем смотреть «Свет» — драму с одной из лучших ролей Елены Яковлевой

В прокате — история о соцработнице в невероятном исполнении Елены Яковлевой. Рассказываем, почему это кино заслуживает вашего внимания

О чем фильм «Свет»

1970-е, Таня и Марина, две закадычные подруги из провинциального города, только что закончили школу. Троечница Таня намеревается поступить на журфак, но заваливает экзамены. Отличница Марина тем временем влюбляется в молодого человека из нехорошей компании, сворачивает на кривую дорожку и начинает отдаляться от подруги.

Во время загрузки произошла ошибка.

Примерно в наши дни Татьяна, теперь работающая в социальной службе, планирует отпраздновать 60-летие. Некоторые события, случающиеся незадолго до юбилея, заставляют ее вспомнить о том, как прервались ее отношения с Мариной, и взглянуть на собственную жизнь под немного другим углом.

Зачем смотреть

«Свет» — драма о чувстве вины, проживании травмы и поиске места в жизни. Сюжет, не лишенный пары неожиданных поворотов, в целом получился доступным, ситуации и персонажи вышли понятными. Недаром лента удостоилась главного приза в зрительском конкурсе на кинофестивале в Выборге, где и состоялась ее премьера.

Кадр из фильма «Свет»
Кадр из фильма «Свет»

Там же «Свет» отметили главным призом жюри и особым упоминанием «За лучший актерский ансамбль». Эти награды, пожалуй, вызывают некоторые вопросы. В частности, об «ансамбле» в случае со «Светом» говорить довольно странно. Главную роль исполняет невероятно органичная и естественная Елена Яковлева; созданный Дарьей Коныжевой образ юной Тани, в которой наивность сочетается с настырностью, тоже получился довольно убедительным. Но актрисы по понятным причинам не встречаются в кадре, а других действительно впечатляющих актерских работ в фильме нет.

Отдельно хочется отметить, что сценарист и режиссер «Света» Антон Коломеец особенно хорошо справляется с бытописанием: сцены, где 60-летняя Татьяна общается с коллегами и «подопечной», к которой она особенно привязалась, — пожалуй, самые живые и трогательные фрагменты фильма.

Почему можно не смотреть

А вот более абстрактные темы даются Коломейцу не так легко. Когда юные Марина и Таня заводят беседы об одиночестве, любви, страхе перед вселенной и готовности поддерживать друг друга вечно, поверить им довольно сложно. Из-за этого часть фильма, в которой события разворачиваются в прошлом, кажется довольно неубедительной.

Впрочем, ближе к финалу Коломеец нагромождает друг на друга удобные с точки зрения сюжета, но в целом не вызывающие доверия события, и вся лента превращается в некое подобие излишне мелодраматичного сериала. Ощущение усиливается благодаря тому, что с точки зрения картинки «Свет» более-менее соответствует среднему телепроекту.

Свет
Свет
2023/Россия12+драма
Моя оценка
Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Елена Яковлева
Елена Яковлева
Антон Коломеец
Антон Коломеец
Полиция Токио
Не пропустите: 6 сериалов, которые вернулись с продолжениями в феврале
Свет
Свет
Лиза Франкенштейн
Что смотрят в мире: топ-7 крупных киноновинок месяца
Кадр из фильма «Одна жизнь»
История «британского Шиндлера»: зачем смотреть душеспасительную драму с Хопкинсом
Рецепт любви
Любовь и бульоны: в чем прелесть «вкусной» мелодрамы с Жюльет Бинош
Кадр из фильма «Стальная хватка»
Фильм на вечер: спортивная драма с мощной ролью Зака Эфрона
Кадр из сериала «Ангелы района»
Трейлер дня: Михалкова, Робак и бабушки-сплетницы
Эмили
Фильм на вечер: история самой загадочной из сестер Бронте
Кадр из сериала «Вернуть любой ценой»
Трейлер дня: Сергей Пускепалис в пронзительной драме про Афган
Кадр из фильма «Решение уйти»
Фильм на вечер: чарующая детективная мелодрама из Южной Кореи
Ходячие мертвецы: Выжившие
Трейлер дня: зомби и любовь до гроба в продолжении «Ходячих мертвецов»
Кадр из фильма «Лед 3»
Некоторые любят погорячее: стоит ли смотреть «Лед 3» с Петровым
Чужое тело
Сериал на выходные: эмоциональная драма в духе «Контейнера»
Кадр из фильма «Мармелад»
Фильм на вечер: романтический триллер со звездой «Очень странных дел»
Тихий садовник
Фильм на вечер: магнетическая драма о загадочном садовнике
Кадр из фильма «Друзья на свою голову»
Фильм на вечер: комедия о токсичных друзьях с Венсаном Касселем
Кадр из фильма «Я — медведь»
Наш «Инопланетянин»? Стоит ли смотреть новую комедию с Кологривым
Кадр из фильма «Три мушкетера: Миледи»
Миледи спасает фильм: стоит ли смотреть продолжение «Трех мушкетеров» с Евой Грин
Монтекристо
Сериал на выходные: жаркий триллер о мести по роману Дюма
Остров иллюзий
Фильм на вечер: увлекательный и живописный триллер про блогеров
Сожги все мои письма
Фильм на вечер: страстная ретро-драма про любовный треугольник со звездой «Оно»
Кадр из сериала «Иные»
Советские «Люди Икс» навевают скуку. Что не так с сериалом «Иные»?
Первый день моей жизни
Фильм на вечер: меланхоличная драма от режиссера «Идеальных незнакомцев»
«Кто убил BlackBerry»
Фильм на вечер: задорный байопик об изобретателях первого в мире смартфона
Кадр из фильма «Догмен»
Фильм на вечер: безумная экшен-драма о песиках от Люка Бессона
Конец лета
Сериал на выходные: тягучий скандинавский триллер от режиссера «Моста»
День курка
Фильм на вечер: бодрый и эффектный боевик про повторяющийся день
Теща
Фильм на вечер: комедия, в которой Гузеева и Харламов меняются телами
Конец Славы
Деревянко хоронит себя заживо в комедии о шоу-бизнесе. Стоит ли это смотреть?
Кошки-мышки
Фильм на вечер: остроумный триллер, основанный на скандальной истории
Кадр из фильма «Великая ирония»
Фильм на вечер: ироничный ромком о случайностях от Вуди Аллена
Кадр из фильма «Привет, мама»
Фильм на вечер: пронзительная зимняя драма с Аглаей Тарасовой
Белая птица. Новое чудо
Слишком сказочно: какой получилась драма о войне и волшебстве с Хелен Миррен
Кадр из фильма «Присцилла: Элвис и я»
Болото отчаяния? Что не так с «Присциллой», фильмом об Элвисе Пресли и его жене
Месье Спейд
Сериал на выходные: уютный ретро-детектив от режиссера «Хода королевы»
Мастер и Маргарита
Будут обсуждать и смотреть: что ждать от новой экранизации «Мастера и Маргариты»
Дочь Болотного царя
Фильм на вечер: захватывающий триллер со звездой «Звездных войн»
Вонка
Шаламе превзошел Деппа? «Вонка» покоряет зрителей: что в нем такого
Кадр из фильма «Иди ко мне, детка»
Фильм на вечер: комедия про любовный треугольник с Хэтэуэй
Кадр из фильма «Воздух»
Как будто нечем дышать: стоит ли смотреть фильм «Воздух»
Кадр из фильма «Анатомия падения»
Фильм на вечер: интригующая судебная драма, победившая в Каннах
Кадр из фильма «Последний наемник»
«Последний наемник»: чем удивит очередной боевик с Лиамом Нисоном
Танцуй, селедка!
«Танцуй, Селедка!»: зачем смотреть черную комедию с Бортич и Майковым
Кадр из сериала «Золотое дно»
Сериал на выходные: история семейного клана в духе «Наследников» со Снигирь
Кадр из фильма «Синдром»
Фильм на вечер: закрученный триллер с Акиньшиной и Кяро
Кадр из фильма «Здоровый человек»
Фильм на вечер: драма морального беспокойства с Ефремовым
Кадр из фильма «Страсти по Матвею»
Фильм на вечер: ромком про церковника и художницу, разрушающий стереотипы
Кадр из сериала «Вражда» (2 сезон)
Дождались: 7 главных продолжений сериалов в январе
Кадр из фильма «Солтберн»
Что смотреть прямо сейчас: топ-5 любопытных мировых киноновинок
Кадр из фильма «Стальная хватка»
Семейные ценности и рестлинг: зачем смотреть новую драму с Заком Эфроном
Мулан, 1998
Приручить дракона: 9 фильмов и сериалов с символом 2024 года
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Бордерлендс»
Бордерлендс
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Претенденты»
Претенденты
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из сериала «Ангелы района»
Ангелы района
Тизер-сцена
Кадр из сериала «Неверные»
Неверные
Трейлер
Собиратель душ
Собиратель душ
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Ирландское желание»
Ирландское желание
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды»
Роман Костомаров: Рожденный дважды
Трейлер
Кадр из сериала «Дядя Леша»
Дядя Леша
Тизер-сцена
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь