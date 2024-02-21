Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
21 февраля 2024, новость

Режиссер «Барби» стала женщиной года по версии Time

Грета Гервиг появится на мартовской обложке журнала
Грета Гервиг
Грета Гервиг | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер фильма «Барби» Грета Гервиг стала женщиной года по версии журнала Time. Об этом говорится на сайте издания.

«За прошедший год было мало более впечатляющих творческих достижений, чем “Барби” Греты Гервиг, фильм, который, опровергая давние гендерные стереотипы, собрал в прокате более 1,4 миллиарда долларов и сделал ее единственным режиссером, чьи первые три сольных фильма были номинированы на лучшую картину на “Оскаре”», — говорится в посвященной женщинам года статье.

Гервиг появится на мартовской обложке журнала. Помимо нее, в список женщин года попали американский экономист Клаудия Голдин, ученый-медик Марлена Фейзо, теннисистка Кори Гауфф, иракская правозащитница Надя Мурад и другие. Все они примут участие в ежегодном гала-концерте Time в Лос-Анджелесе в начале марта в честь открытия Месяца женской истории.

Ранее режиссера «Барби» назначили председателем жюри 77-го Каннского кинофестиваля.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Барби
Грета Гервиг
Greta Gerwig
Кайли Миноуг
Кайли Миноуг, Хайди Клум и другие звезды блистали на кинопремии
Флоренс Пью
От Бланшетт и Робби до Бекхэма и принца Уильяма: все звезды на премии BAFTA
Марго Робби
Марго Робби получила австралийский «Оскар» после скандала с американским
Александр Збруев
Путин наградил актера Збруева орденом Александра Невского
Грета Гервиг и Марго Робби
Марго Робби впервые высказалась об «Оскаре»
Райан Гослинг
Гослинг раскритиковал «Оскар» за отсутствие Марго Робби среди номинантов
Марго Робби
Звезда «Барби» осталась без номинации на «Оскар»
Оппенгеймер
Названы номинанты на премию BAFTA
Райан Гослинг в образе Кена
Недоумение: реакция Райана Гослинга на премию стала новым мемом
Марго Робби
Марго Робби задумалась о перерыве в актерской карьере
Мартин Скорсезе
Мартин Скорсезе получит почетную награду Берлинского кинофестиваля
Кадр из фильма «Барби»
Райан Гослинг записал новогоднюю версию песни Кена
Грета Гервиг
Создательница «Барби» возглавит жюри Каннского кинофестиваля
Иван Янковский и Диана Пожарская (фото: соцсети)
Иван Янковский показал фото с женой на вручении премии
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй заявила, что могла сняться в «Барби» вместо Марго Робби
Юлия Пересильд
Пересильд рассказала о двух подряд оскорблениях на театральной премии
Барби
Фильм «Барби» лидирует по количеству номинаций на «Золотой глобус»
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд стала лауреатом премии «Звезда театрала»
Кадр из фильма «Оппенгеймер»
«Оппенгеймер» поборется за «Золотой глобус» в главной номинации
Через что проходит каждая женщина: скрытый смысл в фильме «Барби»
При чем тут Сталлоне, «Матрица» и Мэрилин Монро? Что скрывает «Барби»
PROсмотрено: разбираем фильм «Барби» в первом выпуске шоу Кино Mail.ru
Кадр из фильма «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф»
Раскрыты подробности съемок новых «Хроник Нарнии»
Кадр из фильма «Барби»
В Голливуде снимут пародийный фильм «Барбигеймер»
Грета Гервиг
Создательница «Барби» пожаловалась на кошмары из-за нового проекта
Анна Дзюба в фильме «Иван Васильевич меняет все»
В пародии на «Ивана Васильевича...» появится Барби
Кадр из фильма «Барби»
Пиратский фильм «Барби» заработал в России 120 миллионов рублей
Кадр из фильма «Барби»
Российские кинотеатры готовы к штрафам за показы «Барби» и «Оппенгеймера»
Кадр из фильма «Барби»
Минкультуры указало на несоответствие ценностям России «Барби» и «Оппенгеймера»
Кадр из фильма «Барби»
«Барби» для России озвучили официальные голоса Гослинга и Робби
Кадр из фильма «Барби»
Российские кинотеатры начали продавать билеты на «Барби»
Том Круз
СМИ: Тома Круза расстроил успех «Барби»
Холли Берри
Холли Берри отпраздновала 57-летие в стиле Барби
Никита Пресняков и Алена Краснова
Внук Пугачевой примерил образ Кена на вечеринке в США
Кадр из фильма «Барби»
«Барби» провалилась на одном из крупнейших кинорынков мира
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце показала себя в новом необычном образе
Кадр из фильма «Барби»
Россиянам пообещали показать «Барби» и «Оппенгеймера»
Анастасия Волочкова
Волочкова в образе Барби села в шпагат
Кадр из фильма «Барби»
«Барби» стал самым кассовым снятым женщиной фильмом
Юлия Меньшова
«Страннейший»: Меньшова высказалась о фильме «Барби»
Лариса Гузеева и Барби в ее образе
Гузеева показала, как выглядит в образе Барби
Барби
Мымра-Барби, Шурик-Кен: герои любимых советских фильмов в Барбилэнде
безумная поездочка
Что смотрят в мире кроме «Барби»? 7 других киноновинок месяца
Кадр из фильма «Барби»
«Барби» побила 15-летний рекорд «Темного рыцаря»
Кадр из фильма «Барби»
Илон Маск высмеял фильм «Барби»
Меган Маркл и принц Гарри в образах Барби и Кена (фото: Storial.media)
Нейросеть показала Меган Маркл и Кейт Миддлтон в образе Барби
Киллиан Мерфи
Звезда «Оппенгеймера» ответил на вопрос о роли Кена в сиквеле «Барби»
Равшана Куркова
Равшана Куркова примерила образ Барби
Марго Робби
Марго Робби рассказала, как обхитрила студию на питчинге «Барби»
Кадр из фильма «Барби»
Warner Bros. ответила на критику из-за карты в фильме «Барби»
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Претенденты»
Претенденты
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из сериала «Ангелы района»
Ангелы района
Тизер-сцена
Кадр из сериала «Неверные»
Неверные
Трейлер
Собиратель душ
Собиратель душ
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Ирландское желание»
Ирландское желание
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды»
Роман Костомаров: Рожденный дважды
Трейлер
Кадр из сериала «Дядя Леша»
Дядя Леша
Тизер-сцена
Кадр из сериала «Вернуть любой ценой»
Вернуть любой ценой
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь