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21 февраля 2024, новость

Юлия Меньшова трогательно поздравила Веру Алентову с днем рождения

Телеведущая призналась, что стала очень похожа на свою маму

Юлия Меньшова опубликовала в личном блоге фото матери, актрисы Веры Алентовой, которой недавно исполнилось 82 года. На кадре исполнительница главной роли в картине «Москва слезам не верит» предстала в образе мадам Рубинштейн, которую она играет в одноименном спектакле в Театре имени Пушкина.

Вера Алентова в образе мадам Рубинштейн (фото: соцсети)
Вера Алентова в образе мадам Рубинштейн (фото: соцсети)

Меньшова призналась: многие ей говорят, что она копия Веры Валентиновны. Телеведущая согласна, что с возрастом стала очень похожа на маму, причем не только внешне, но и чертами характера.

«Как у многих девочек, долгие годы моим героем был папа. Я со всей очевидностью наблюдала черты, которые унаследовала от него. Во мне и впрямь очень многое от него. Очень. Но с возрастом, с течением жизни, вдруг стало не менее ясно — как же много мне подарила и мама. Причем, стержневых, основополагающих черт характера. Дисциплина, упорство и требовательность к себе — это, конечно, от мамы. И бесконечное любопытство к новому», — призналась Меньшова.

Она добавила, что мама для нее — гордость, пример, ориентир и бесконечная любовь.

Напомним, Юлия Меньшова родилась в браке актрисы Веры Алентовой и режиссера Владимира Меньшова. Супруги прожили в браке 59 лет. Режиссер скончался 5 июля 2021 года на 82-м году жизни от последствий перенесенного коронавируса.

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