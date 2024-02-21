Антон Богданов рассказал, как едва не сгорел вместе с Хабенским

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456256055&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Перед стартом нового сериала «Как Деревянко Ломоносова играл» (СТС) снявшийся в нем Антон Богданов дал большое интервью aif.ru, в котором рассказал среди прочего и о работе в драме «Огонь». В частности, он ответил на вопрос, не было ли ему страшно сниматься. Например, Иван Янковский говорил в одном из интервью, что испытывал настоящий страх на съемках.

«Признаюсь. Да! Я даже знаю, про какой вечер говорил Иван, — сказал Богданов. — Тогда страшно было всем».

Детали того съемочного дня Антон помнит хорошо.

«Были построены декорации под Санкт-Петербургом, — вспоминает он. — Крутейшие! Первая часть фильма, где мы бежим через лес, и вторая часть фильма, где мы ведем жителей деревни, — все это происходит в декорациях. Они были настолько гениальные, что даже Хабенский сказал: “Я никогда такого не видел”. Там был настоящий огонь, но он был регулируемый. Когда все заполыхало, в павильоне стало так жарко, что начали плавиться приборы, которые висели наверху, оттуда на нас капал расплавленный пластик. А у Тихона Жизневского кудри густые… Ванька говорит: “Я не побегу”. И Тихон: “Я тоже не побегу”».

Антон Богданов | Источник: Алексей Молчановский

Рассказал Антон и о том, как они — молодые актеры — получили настоящий урок мужества и профессионализма от Константина Хабенского.

«Константин Юрьевич в это время присел на пенек и… курил, — продолжил Богданов. — Он сидел всегда немного в стороне и слушал нас, молодых, как мы болтали и байки травили. И вот он услышал, что нам страшно, молча встал, затянулся напоследок, бросил окурок, потушил его и… побежал. Молча. И нам ничего не оставалось делать, как только рвануть за народным артистом».

Сейчас, через несколько лет после съемок, Богданов вспоминает, что этот поступок Константина Хабенского был по-настоящему лидерским.

«Ему тоже, наверное, было страшно, — понимает Антон. — Вокруг настоящий огонь! Огромный павильон полыхает до неба! У Тихона волосы сразу загорелись, у меня куртка прогорела на третий день съемок. Но мы бежали, потому что поняли — у нас есть лидер, и мы не можем отступать».

Напомним, в январе Константину Хабенскому исполнилось 52 года.