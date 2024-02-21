Антон Богданов рассказал, как едва не сгорел вместе с Хабенским

В 2020 году на экраны вышел фильм-катастрофа Алексея Нужного «Огонь», который стал одной из самых громких премьер года. В этом проекте сыграли Константин Хабенский, Иван Янковский, Стася Милославская, Виктор Добронравов, Тихон Жизневский, Антон Богданов и другие. Фильм поражал реалистичностью и обилием экшен-сцен с настоящим пламенем.
Перед стартом нового сериала «Как Деревянко Ломоносова играл» (СТС) снявшийся в нем Антон Богданов дал большое интервью aif.ru, в котором рассказал среди прочего и о работе в драме «Огонь». В частности, он ответил на вопрос, не было ли ему страшно сниматься. Например, Иван Янковский говорил в одном из интервью, что испытывал настоящий страх на съемках.
«Признаюсь. Да! Я даже знаю, про какой вечер говорил Иван, — сказал Богданов. — Тогда страшно было всем».
Детали того съемочного дня Антон помнит хорошо.
«Были построены декорации под Санкт-Петербургом, — вспоминает он. — Крутейшие! Первая часть фильма, где мы бежим через лес, и вторая часть фильма, где мы ведем жителей деревни, — все это происходит в декорациях. Они были настолько гениальные, что даже Хабенский сказал: “Я никогда такого не видел”. Там был настоящий огонь, но он был регулируемый. Когда все заполыхало, в павильоне стало так жарко, что начали плавиться приборы, которые висели наверху, оттуда на нас капал расплавленный пластик. А у Тихона Жизневского кудри густые… Ванька говорит: “Я не побегу”. И Тихон: “Я тоже не побегу”».
Рассказал Антон и о том, как они — молодые актеры — получили настоящий урок мужества и профессионализма от Константина Хабенского.
«Константин Юрьевич в это время присел на пенек и… курил, — продолжил Богданов. — Он сидел всегда немного в стороне и слушал нас, молодых, как мы болтали и байки травили. И вот он услышал, что нам страшно, молча встал, затянулся напоследок, бросил окурок, потушил его и… побежал. Молча. И нам ничего не оставалось делать, как только рвануть за народным артистом».
Сейчас, через несколько лет после съемок, Богданов вспоминает, что этот поступок Константина Хабенского был по-настоящему лидерским.
«Ему тоже, наверное, было страшно, — понимает Антон. — Вокруг настоящий огонь! Огромный павильон полыхает до неба! У Тихона волосы сразу загорелись, у меня куртка прогорела на третий день съемок. Но мы бежали, потому что поняли — у нас есть лидер, и мы не можем отступать».
Напомним, в январе Константину Хабенскому исполнилось 52 года.