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20 февраля 2024, новость

Зрители начали сдавать билеты на фильм со звездой «50 оттенков серого»

Новый фильм Marvel о супергероине в исполнении Дакоты Джонсон провалился в прокате
Кадр из фильма «Мадам Паутина»
Дакота Джонсон в фильме «Мадам Паутина»

Зрители в США начали массово сдавать билеты на кинокомикс «Мадам Паутина» с участием актрисы и звезды «50 оттенков серого» Дакоты Джонсон. Об этом пишет портал «Канобу».

После премьеры картина получила неодобрительные отзывы критиков и зрителей. По словам одного из инсайдеров индустрии, продажи билетов у фильма хуже, чем у «Шазам 2!».

«В среду вечером вы могли увидеть, как продажи билетов падают в режиме реального времени — потому что зрители просто возвращали свои билеты назад. А если вы предпочитаете “Шазам 2!” какому-то фильму, это о многом говорит», — сказал он.

В феврале прошлого года стало известно, что Дакота Джонсон ведет переговоры с компанией Sony о главной роли в картине «Мадам Паутина». В итоге звезда «50 оттенков серого» была утверждена на роль фельдшера из Нью-Йорка Кассандры Уэбб, у которой развивается дар предвидения.

Ранее Дакота Джонсон появилась на премьере фильма «Мадам Паутина» в откровенном платье-кольчуге.

Во время загрузки произошла ошибка.
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