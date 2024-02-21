«Купцы и дети»: Пореченков и Табаков сыграли отца и сына в сериале

События разворачиваются в Москве в 1910 году, в доме патриархального купца Федора Намолина. Домой из Санкт-Петербурга приезжает его сын Костик, за время учебы ставший социалистом и анархистом. Ранее покладистый юноша теперь все время спорит с консервативным отцом, уверенный, что жизнь в России скоро изменится. Намолин-старший убежден, что во всем виноваты новые знакомые сына, и решительно берется за его перевоспитание.

«Это без преувеличения особенный для меня проект, потому что не каждый день доводится сняться в историческом сериале, чтобы он при этом был еще и хорошей комедией. Меня сразу очень подкупила история, потому что она свежая, дерзкая, задорная. И я должен сказать, что работать над сериалом было одно удовольствие, за что огромное спасибо всей команде. Надеюсь, что зрители получат не меньше удовольствия от просмотра», — поделился Михаил Пореченков.