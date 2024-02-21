Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
21 февраля 2024, статьяСъемки

«Купцы и дети»: Пореченков и Табаков сыграли отца и сына в сериале

В новой комедии герои перенеслись в дореволюционную Россию
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Появились первые кадры комедийного сериала «Купцы и дети», где Павел Табаков играет свободолюбивого сына купца второй гильдии в исполнении Михаила Пореченкова. В сериале также снимались Ксения Кутепова, Дарья Балабанова, Дмитрий Белоцерковский, Павел Ворожцов, Алексей Розин, Сергей Степин

События разворачиваются в Москве в 1910 году, в доме патриархального купца Федора Намолина. Домой из Санкт-Петербурга приезжает его сын Костик, за время учебы ставший социалистом и анархистом. Ранее покладистый юноша теперь все время спорит с консервативным отцом, уверенный, что жизнь в России скоро изменится. Намолин-старший убежден, что во всем виноваты новые знакомые сына, и решительно берется за его перевоспитание.

«Это без преувеличения особенный для меня проект, потому что не каждый день доводится сняться в историческом сериале, чтобы он при этом был еще и хорошей комедией. Меня сразу очень подкупила история, потому что она свежая, дерзкая, задорная. И я должен сказать, что работать над сериалом было одно удовольствие, за что огромное спасибо всей команде. Надеюсь, что зрители получат не меньше удовольствия от просмотра», — поделился Михаил Пореченков.

Съемки велись в музейном комплексе «Усадьба Асеевых» в Тамбове. Раньше усадьба принадлежала братьям Асеевым, представителям одной из самых известных торгово-промышленных династий начала XX века в России.

Режиссерское кресло занял Сергей Осипьян.

Премьера сериала «Купцы и дети» состоится на канале ТНТ в 2024 году.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Михаил Пореченков
Михаил Пореченков
Павел Табаков
Павел Табаков
Антон Богданов
Антон Богданов рассказал, как едва не сгорел вместе с Хабенским
Купцы и дети
Ксения Кутепова
Подслушано в Рыбинске
Звезда «Слова пацана» сыграл хулигана в новом сериале: первые кадры
Последний Ронин
Колокольников снялся в фильме про постапокалипсис: первые кадры
Орландо Блум
Орландо Блум вышел на улицу в костюме эльфа
Никита Кологривый на съемках сериала «Последний богатырь. Наследие»
Кологривый сыграл близнецов в сериале по «Последнему богатырю»
Никита Кологривый на съемках фильма «Возвращение попугая Кеши»
Кологривый снимается в фильме про попугая Кешу: первые кадры
Шале
Михалкова и Куценко играют бывших супругов в новой комедии: первые кадры
Леонардо ДиКаприо на съемках
Леонардо ДиКаприо стал бездомным для новой роли
Киану Ривз и Сет Роген на съемках фильма «Удача»
Киану Ривз на костылях снимается в новом фильме
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Снигирь рассказала о ссорах с Цыгановым на съемках
Елизавета Моряк
Елизавета Моряк вспомнила о примете артистов для съемок в гробу
Полина Максимова на съемках фильма «Адам и Ева»
Трейлер дня: Максимова и Чеботарев выживают в пустой Москве после апокалипсиса
Анастасия Талызина
Внучка Талызиной вспомнила, как побежала под танк на съемках
Светлана Иванова в сериале «Эль Русо»
Светлана Иванова снимается в необычном образе: первые кадры
Кадр из сериала «Аутсорс»
Иван Янковский снимается в сериале про тюрьму: первые кадры
Кадр из сериала «ГДР»
Горбатов и Урсуляк снимаются в новом шпионском детективе «ГДР»
Кадр из сериала «Сергий против нечисти» (3 сезон)
Последняя роль: появились кадры с Дмитрием Красиловым в сериале про нечисть
Сергей Лазарев
Лазарев повторил танец из «Слова пацана» в новогоднем фильме ТНТ
Instasamka
Instasamka, Баста и другие звезды на съемках новогоднего шоу
Кадр из фильма «Тур с Иванушками»
Муцениеце сыграла поклонницу популярной группы: первые кадры
Кристина Асмус с дочерью Анастасией Харламовой на съемках фильма «Финал»
Асмус снимается с дочкой и Шведовым в новом фильме: первые кадры
Филипп Киркоров на съемках фильма «Иван Васильевич меняет все!»
Филипп Киркоров сыграл Петра I в новогоднем фильме: первые фото
Павел Прилучный в сериале «13 клиническая. Начало»
Прилучный с усами, Исакова в халате: первые кадры со съемок нового сериала
Кадр из фильма «Роднина»
Миронова и Петренко снимаются в фильме про Роднину: первые кадры
Кадр из сериала «Ищейка» (7 сезон)
Валюшкина присоединилась к Банщиковой в «Ищейке»: первые кадры
Милош Бикович
На вручении «Золотого граммофона» завершились съемки сериала с Биковичем
Виктор Хориняк на съемках фильма «Непослушник 3»
Куценко и Хориняк завершили съемки в «Непослушнике 3»
Андрей Нестеренко, Влад Канопка и Даня Киселев
Появились первые фото актеров продолжения «Молодежки»
Павел Прилучный и Зепюр Брутян на съемках фильма «Неприличные гости»
Прилучный и Брутян сыграли мужа и жену в новой комедии: первые фото
Суперпозиция
Российский сериал с Павлом Табаковым признали лучшим на фестивале в США
Кадр из сериала «Последний богатырь. Наследие»
Сухорукова «уменьшили» для роли в «Последнем богатыре»
Валя Карнавал
Звезда «Реальных пацанов» оценила актерское мастерство Вали Карнавал
Александр Олешко
Звезда «Папиных дочек» рассказал о полученной на съемках контузии
Анна и Надежда Михалковы
Михалкова с сестрой, Пореченков, Бондарчук на премьере фильма
Ирина Пегова на съемках сериала «Здесь все свои»
Ирина Пегова примерила форму на съемках сериала: первые кадры
Петр Баранчеев, Екатерина Волкова и Гоша Куценко
Куценко и Волкова возвращаются в «Скорую помощь»: первые кадры
Кадр из сериала «Екатерина» (4 сезон)
Александрова и фавориты: продолжение «Екатерины» возвращается в эфир
Кадр из фильма «Холоп 2»
Тарасова, Бикович и пышные балы: как снимали «Холопа 2»
Кадр из фильма «Пять процентов»
Сухоруков рассказал о дерзком поведении Стоянова на съемках
Наталья Бочкарева
Бочкарева показала Батрутдинова на съемках «Букиных»
Кадр из сериала «Многодетство»
Нелли Уварова появится в неожиданном образе в сериале: первые кадры
Ирина Безрукова
Безрукова рассказала об опасном инциденте на съемках в Китае
Кадр из сериала «Все ОК»
Дава и Алена Апина снимаются в новом сериале: первые кадры
Кадр из сериала «Тайны следствия» (23 сезон)
Ковальчук завершила съемки в 23-м сезоне «Тайн следствия»: новые кадры
Кадр из фильма «Теща»
Харламов рассказал об отношениях с Гузеевой на съемках
Кристина Асмус на площадке фильма «Кинопленка №8»
Кристина Асмус снимается в фильме про 90-е: первые кадры
Павел Прилучный
Прилучный признался, что не любит смотреть фильмы со своим участием
Кристина Асмус
Кристина Асмус призналась, что хотела увеличить губы для роли
Кадр из сериала «Молот ведьм»
Люся Чеботина снялась в сериале в необычном образе
Дмитрий Нагиев на площадке сериала «Кто быстрее?»
Дмитрий Нагиев вернулся к съемкам: первые кадры с площадки
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Ангелы района»
Ангелы района
Тизер-сцена
Кадр из сериала «Неверные»
Неверные
Трейлер
Собиратель душ
Собиратель душ
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Ирландское желание»
Ирландское желание
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды»
Роман Костомаров: Рожденный дважды
Трейлер
Кадр из сериала «Дядя Леша»
Дядя Леша
Тизер-сцена
Кадр из сериала «Вернуть любой ценой»
Вернуть любой ценой
Трейлер
Кадр из сериала «Камера! Мотор!»
Камера Мотор
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь