Фильм на вечер: чарующая детективная мелодрама из Южной Кореи

Детектив Хэ Чжун, работающий в полиции корейского Пусана, плывет по течению своей рутинной жизни — дома назревает брачный кризис, на работе ждут трупы и нераскрытые дела. Все меняется, когда происходит еще одна смерть. Мужчина средних лет найден мертвым у подножия высоких гор, где он занимался хайкингом. Неужели опытный, профессиональный скалолаз мог просто оступиться?
На допрос вызвана жена погибшего, китаянка Со Рэ. Сквозь трудности перевода Хэ Чжун проникается чувством к хрупкой женщине, не желая признавать то, что улики говорят против нее.
«Решение уйти» — полная загадок неонуарная история любви, обернутая в хитросплетенную драматургическую канву и искусное визуальное решение. Расследование ведет главного героя — а вместе с ним и зрителя — в еще больший омут тайны, где формальная разгадка преступления оказывается не столь важной, как разгадка человеческих поступков и решений, иррациональных и эмоциональных.
Постановщик ленты — корейский мэтр Пак Чхан-ук, автор культового «Олдбоя» и «Служанки», заслуженно забравший приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале в 2022 году.