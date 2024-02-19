Фильм на вечер: чарующая детективная мелодрама из Южной Кореи

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456342533&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Детектив Хэ Чжун, работающий в полиции корейского Пусана, плывет по течению своей рутинной жизни — дома назревает брачный кризис, на работе ждут трупы и нераскрытые дела. Все меняется, когда происходит еще одна смерть. Мужчина средних лет найден мертвым у подножия высоких гор, где он занимался хайкингом. Неужели опытный, профессиональный скалолаз мог просто оступиться?

На допрос вызвана жена погибшего, китаянка Со Рэ. Сквозь трудности перевода Хэ Чжун проникается чувством к хрупкой женщине, не желая признавать то, что улики говорят против нее.

«Решение уйти» — полная загадок неонуарная история любви, обернутая в хитросплетенную драматургическую канву и искусное визуальное решение. Расследование ведет главного героя — а вместе с ним и зрителя — в еще больший омут тайны, где формальная разгадка преступления оказывается не столь важной, как разгадка человеческих поступков и решений, иррациональных и эмоциональных.