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17 февраля 2024, новость

Аню Тейлор-Джой обвинили в культурной апроприации

Актрису раскритиковали после премьеры сиквела «Дюны»
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой | Источник: Legion-Media.ru

Американскую актрису Аню Тейлор-Джой обвинили в апроприации мусульманской культуры за закрытый наряд, который она надела на премьеру блокбастера «Дюна: Часть вторая» Дени Вильнева. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

27-летняя артистка, исполнившая в картине роль принцессы Алии Атрейдес, пришла на показ в закрытом белом платье от Dior и покрывающем голову платке, который напомнил пользователям сети мусульманский головной убор. «Почему Аня Тейлор-Джой в хиджабе?», — задался вопросом один из пользователей в своем микроблоге.

Артистку обвинили в косплее мусульманки и напомнили о ненависти, с которой настоящим мусульманкам приходится сталкиваться из-за традиционной одежды. «Когда Аня Тейлор-Джой надевает бурку, то это окей, но когда это делают мусульмане...», — написал еще один пользователь в своем комментарии.

Некоторые интернет-пользователи посчитали, что актрисе «очень идет хиджаб», обратив внимание на то, что артистка появилась в новом облике в преддверии Рамадана.

Ранее сообщалось, что американская актриса, певица, танцовщица и модель Зендая пришла на премьеру второй «Дюны» в Лондоне в обнажающем тело костюме робота.

Во время загрузки произошла ошибка.
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