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17 февраля 2024, новость

Отказавшийся от роли Супермена Генри Кавилл сыграет нового супергероя

СМИ: Актер сыграет Капитана Британию
Генри Кавилл
Генри Кавилл | Источник: Legion-Media.ru

Отказавшийся от роли Супермена из комиксов DC актер Генри Кавилл сыграет нового супергероя — на этот раз во вселенной комиксов Marvel. О его роли в фильме «Фантастическая четверка» сообщает портал Fandomwire со ссылкой на анонимные источники.

Некоторые инсайдеры предполагали, что Кавилл сыграет суперзлодея Доктора Дума. Однако, согласно данным источника в Marvel, Кавиллу предложили роль Капитана Британии Брайана Брэддока, также известного как Британник.

По сюжету комикса Брэддок был ученым. Спасаясь от преступников на мотоцикле, он рухнул с обрыва и был спасен волшебником Мерлином, подарившим ему Амулет Справедливости.

Официального подтверждения новой роли от студии и актера пока не было.

В конце 2022 года Кавилл признался, что больше не будет играть Супермена в киновселенной DC. Кавилл рассказал, что у него была встреча с сопредседателями DC Studios Джеймсом Ганном и Питером Сафраном, с которыми он обсудил возможность возвращения к роли. «Это печальная новость для всех. В конце концов, я не вернусь как Супермен», — написал артист в личном блоге.

Ранее Генри Кавилл раскрыл свое отношение к постельным сценам.

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