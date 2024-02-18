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18 февраля 2024, статьяPROсмотрено

Цветное vs черное-белое кино: битва продолжается

Как развивались отношения цвета и черно-белого в кино и при чем тут фильм «Оппенгеймер»? Подробности — в нашем познавательном видео

Как развивались отношения цвета и черно-белого в кино во второй половине 20-го века в США, Европе и СССР? В какие периоды доминировал цвет, а в какие ч/б? С чем это было связано? Продолжаем изучать историю кино в шоу PROсмотрено вместе с Дмитрием Куповых из «Киношколы “Свободное кино”». В этот раз поговорим об итальянском неореализме, романтическом советском кино 1950-х, американских пеплумах и важных с точки зрения киноязыка первых цветных полотнах. А также разберем логику разделения на цветную и черно-белую части в фильме «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.

Во время загрузки произошла ошибка.

Смотрите также наш подробный разбор фильма «Оппенгеймер».

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