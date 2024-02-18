Цветное vs черное-белое кино: битва продолжается

Как развивались отношения цвета и черно-белого в кино во второй половине 20-го века в США, Европе и СССР? В какие периоды доминировал цвет, а в какие ч/б? С чем это было связано? Продолжаем изучать историю кино в шоу PROсмотрено вместе с Дмитрием Куповых из «Киношколы “Свободное кино”». В этот раз поговорим об итальянском неореализме, романтическом советском кино 1950-х, американских пеплумах и важных с точки зрения киноязыка первых цветных полотнах. А также разберем логику разделения на цветную и черно-белую части в фильме «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.