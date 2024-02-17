Машков пообещал построить в Крыму новые киностудии

На территории Крыма построят новые киностудии, пообещал на творческой встрече председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков. Об этом сообщает ТАСС.
По словам народного артиста России, уже функционирующие на полуострове Крым киностудии выйдут на новый уровень развития.
Машков указал на то, что Крым постепенно приобретает статус культурного центра РФ, и на уверенность в предстоящем интенсивном развитии киноиндустрии на полуострове.
Напомним, что в декабре 2023 года Владимир Машков был избран председателем Союза театральных деятелей РФ.
Ранее стало известно, что имя народного артиста России Владимира Машкова присвоили театру кукол «Сказ» в Кемеровской области. По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, решение будет благоприятно влиять на развитие культуры Кузбасса и поможет молодым профессионалам раскрыть творческий потенциал.