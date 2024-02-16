Фильм на вечер: романтический триллер со звездой «Очень странных дел»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356045&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Угодив за решетку, аферист по прозвищу Барон знакомится со своим сокамерником Отисом — бывалым заключенным, знающим толк в побегах. Для Барона это оказывается очень кстати, ведь на воле его ждет возлюбленная, с которой у них на завтра запланировано большое ограбление. А от этого зависит их долгая и счастливая жизнь. Пытаясь убедить Отиса помочь ему, парень начинает увлекательный рассказ о своей жизни.

Барон был самым обычным инфантильным парнем из спального района без особых устремлений. Появление ярковолосой бунтарки Мармелад произвело эффект взорвавшегося конфетти — и стало началом их бурных приключений, которые в итоге и привели героя в тюрьму.

Стартовав как криминальная комедия о современных Бонни и Клайде, «Мармелад» мчится сквозь сюжетные повороты с бешеной непредсказуемостью, сворачивая то в напряженный триллер, то в сентиментальную драму. Молодых влюбленных-авантюристов со вскруженной головой вдохновенно играют Джо Кири (ждем его в новом сезоне «Очень странных дел») и красотка Камила Морроне (номинантка на «Эмми» за сериал «Дэйзи Джонс и The Six»).