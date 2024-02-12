Коллеги поздравили Дженнифер Энистон с 55-летием

Дженнифер Энистон накануне отметила день рождения — ей исполнилось 55 лет. Звезда сериала «Друзья» опубликовала видео, на котором показала, какой была в детстве, в юности и какой стала сейчас. Видео актриса сопроводила стихотворением Стэнли Куница.
Звездные коллеги поздравили Энистон с юбилеем. Так, Риз Уизерспун опубликовала фото со съемок сериала «Утреннее шоу», в котором они обе сыграли главные роли. «Поздравляю с днем рождения самую лучшую подругу, партнера, телесестру, на которую я всегда могу положиться! Я люблю тебя!» — написала Уизерспун.
А вот Сальма Хайек показала совместное фото с именинницей, которое было сделано много лет назад. «С днем рождения, Дженнифер! Посмотрите на эту фотографию-жемчужину, которую я нашла в своих архивах с обложки Vanity Fair. Столько драгоценных воспоминаний. Приятного дня», — поздравила актриса.
К поздравлениям присоединилась и Гвинет Пэлтроу. «Не могу любить тебя сильнее. Самый счастливый и прекрасный человек!» — написала звезда.
Напомним, Дженнифер Энистон родилась в семье актеров. Помимо роли Рэйчел в культовом сериале «Друзья», актриса сыграла в таких фильмах, как «Брюс Всемогущий», «Притворись моей женой», «Марли и я».
Отметим, что Дженнифер Энистон была первой женой Брэда Питта, их брак продлился пять лет. В 2015 году звезда вышла замуж за коллегу Джастина Теру, однако их союз распался через три года.