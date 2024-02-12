Отец актера из «Слова пацана» раскритиковал сериал

Актер Александр Самойленко раскритиковал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» с участием своего сына Александра Самойленко-младшего. Свою позицию он выразил в интервью телеканалу «360».
Самойленко заявил, что сериал Жоры Крыжовникова — неудачный образец криминальной драмы. «Есть гениальный документальный фильм Серджо Леоне "Однажды в Америке" — куда более романтизм и бандитизм», — отметил он.
Артист также заявил, что главный герой сериала не вызывает симпатии и желания наблюдать за ним: "С самого начала, извиняюсь, этот маленький мальчик — ублюдок, потому что он очень хочет быть бандитом <…> тогда не будут бить и так далее. Но побороться? Я должен увидеть, как ты борешься с самим собой! А если нет, тогда ты — отрицательный герой, а почему я должен за отрицательным героем следить? Зачем он мне нужен?"
Актер сравнил шумиху вокруг «Слова пацана» с бурной дискуссией о «голой вечеринке». Он предположил, что создатели картины намеренно добивались такого эффекта. Отец Самойленко-младшего отметил, что смог посмотреть только две серии сериала ради сына, исполнившего роль комсомольца и общественника Коневича.
Александр Самойленко отметил, что считает сына хорошим артистом и рад тому, как складывается его карьера.
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