Отец актера из «Слова пацана» раскритиковал сериал

Артист также заявил, что главный герой сериала не вызывает симпатии и желания наблюдать за ним: "С самого начала, извиняюсь, этот маленький мальчик — ублюдок, потому что он очень хочет быть бандитом <…> тогда не будут бить и так далее. Но побороться? Я должен увидеть, как ты борешься с самим собой! А если нет, тогда ты — отрицательный герой, а почему я должен за отрицательным героем следить? Зачем он мне нужен?"