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12 февраля 2024, новость

Отец актера из «Слова пацана» раскритиковал сериал

Актер Александр Самойленко признался, что ради сына посмотрел две серии
Александр Самойленко
Александр Самойленко

Актер Александр Самойленко раскритиковал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» с участием своего сына Александра Самойленко-младшего. Свою позицию он выразил в интервью телеканалу «360».

Самойленко заявил, что сериал Жоры Крыжовникова — неудачный образец криминальной драмы. «Есть гениальный документальный фильм Серджо Леоне "Однажды в Америке" — куда более романтизм и бандитизм», — отметил он.

Артист также  заявил, что главный герой сериала не вызывает симпатии и желания наблюдать за ним: "С самого начала, извиняюсь, этот маленький мальчик — ублюдок, потому что он очень хочет быть бандитом <…> тогда не будут бить и так далее. Но побороться? Я должен увидеть, как ты борешься с самим собой! А если нет, тогда ты — отрицательный герой, а почему я должен за отрицательным героем следить? Зачем он мне нужен?"

Актер сравнил шумиху вокруг «Слова пацана» с бурной дискуссией о «голой вечеринке». Он предположил, что создатели картины намеренно добивались такого эффекта. Отец Самойленко-младшего отметил, что смог посмотреть только две серии сериала ради сына, исполнившего роль комсомольца и общественника Коневича.

Александр Самойленко отметил, что считает сына хорошим артистом и рад тому, как складывается его карьера.

Ранее стало известно, кто мог сыграть в «Слове пацана» вместо Кологривого

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