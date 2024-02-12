51-летняя Гвинет Пэлтроу показала стройные ноги в мини-юбке

Гвинет Пэлтроу опубликовала новые снимки, на которых примерила разные образы. На одном из кадров 51-летняя актриса предстала в молодежном образе, надев белую футболку и джинсовую мини-юбку. На фото голливудская звезда продемонстрировала стройную фигуру и длинные ноги.

<div id="vk_post_-48064554_43308"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_43308", -48064554, 43308, 'hvJttzE-D8wwBYk5khjeGfIpSgo'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Это был расслабленный январь», — подписала снимки актриса.

Подписчикам понравилось, что голливудская звезда показывает свою естественную красоту и доказывает, что в 50 лет можно одеваться стильно и молодежно.