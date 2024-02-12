51-летняя Гвинет Пэлтроу показала стройные ноги в мини-юбке

Гвинет Пэлтроу опубликовала новые снимки, на которых примерила разные образы. На одном из кадров 51-летняя актриса предстала в молодежном образе, надев белую футболку и джинсовую мини-юбку. На фото голливудская звезда продемонстрировала стройную фигуру и длинные ноги.
«Это был расслабленный январь», — подписала снимки актриса.
Подписчикам понравилось, что голливудская звезда показывает свою естественную красоту и доказывает, что в 50 лет можно одеваться стильно и молодежно.
Гвинет Пэлтроу — одна из самых признанных звезд Голливуда, обладательница премии «Оскар» и ярая пропагандистка любви к себе. Актриса прославилась благодаря ролям в таких фильмах, как «Доказательство», «Семейка Тененбаум», «Железный человек».