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12 февраля 2024, новость

51-летняя Гвинет Пэлтроу показала стройные ноги в мини-юбке

Поклонники голливудской актрисы отметили, что она очень молодо выглядит

Гвинет Пэлтроу опубликовала новые снимки, на которых примерила разные образы. На одном из кадров 51-летняя актриса предстала в молодежном образе, надев белую футболку и джинсовую мини-юбку. На фото голливудская звезда продемонстрировала стройную фигуру и длинные ноги.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это был расслабленный январь», — подписала снимки актриса.

Подписчикам понравилось, что голливудская звезда показывает свою естественную красоту и доказывает, что в 50 лет можно одеваться стильно и молодежно.

Гвинет Пэлтроу — одна из самых признанных звезд Голливуда, обладательница премии «Оскар» и ярая пропагандистка любви к себе. Актриса прославилась благодаря ролям в таких фильмах, как «Доказательство», «Семейка Тененбаум», «Железный человек».

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