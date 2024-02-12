Пенелопа Крус восхитила публику на красной дорожке кинопремии

Пенелопа Крус появилась на 38-й церемонии вручения национальной кинопремии Испании «Гойя». Для светского выхода 49-летняя актриса, которая не была номинирована на премию, выбрала платье в пол с цветочным принтом.
Также на красную дорожку вместе с ней вышел режиссер Педро Альмодовар, с которым она давно дружит. Поклонники отметили, что Крус очень красива, сексуальна и женственна в любом образе.
Стоит отметить, что лучшим фильмом премии «Гойя» стала испанская драма «Общество снега» режиссера Хуана Антонио Байоны. В центре сюжета — история крушения уругвайского самолета в Андах в 1972 году. Лучшей актрисой назвали Малену Альтерио, а актером — Давида Вердагера.