Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
12 февраля 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Пенелопа Крус восхитила публику на красной дорожке кинопремии

Актриса посетила церемонию вручения премии «Гойя»
6
фотографий
6
фотографий

Пенелопа Крус появилась на 38-й церемонии вручения национальной кинопремии Испании «Гойя». Для светского выхода 49-летняя актриса, которая не была номинирована на премию, выбрала платье в пол с цветочным принтом.

Также на красную дорожку вместе с ней вышел режиссер Педро Альмодовар, с которым она давно дружит. Поклонники отметили, что Крус очень красива, сексуальна и женственна в любом образе.

Стоит отметить, что лучшим фильмом премии «Гойя» стала испанская драма «Общество снега» режиссера Хуана Антонио Байоны. В центре сюжета — история крушения уругвайского самолета в Андах в 1972 году. Лучшей актрисой назвали Малену Альтерио, а актером — Давида Вердагера.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Общество снега
Пенелопа Крус
Penelope Cruz
Гвинет Пэлтроу (фото: соцсети)
51-летняя Гвинет Пэлтроу показала стройные ноги в мини-юбке
Педро Альмодовар
Педро Альмодовар
Pedro Almodovar
Полина Цыганова
Дочь Цыганова, Хакамада, Лисовец: звезды на премьере французской мелодрамы
Зендая
Зендаю раскритиковали за выход «в лохмотьях» на премьере
Пенелопа Крус
Пенелопу Крус раскритиковали за образ с «кепкой таксиста»
Кортни Кокс
59-летняя звезда «Друзей» показала стройную фигуру в бикини
Лили Рейнхарт
Звезда «Ривердэйла» рассказала об облысении на фоне депрессии
Екатерина Климова
Климова, Ревва, Харламов, Прилучный: звезды на премьере фильма
Александр Ревва с женой Анжеликой
Александр Ревва пришел на светскую премьеру с женой
Дарья Мороз
Дарья Мороз: «Я всю жизнь пробивалась через свою внешность»
Киану Ривз и Сет Роген на съемках фильма «Удача»
Киану Ривз на костылях снимается в новом фильме
Клаудия Шиффер с котом Чипом
Клаудия Шиффер появилась на премьере фильма с котом
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез в платье с глубоким декольте восхитила публику
Изабель Эйдлен на премьере «Мастера и Маргариты»
Кот, сыгравший Бегемота, появился на премьере «Мастера и Маргариты»
Деми Мур
61-летняя Деми Мур в роскошном наряде посетила премьеру сериала
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов
Снигирь с Цыгановым, Боярская и другие на премьере «Мастера и Маргариты»
Светлана Ходченкова (фото: соцсети)
Ходченкова устроила зимнюю фотосессию в образе 90-х
Рената Литвинова (фото: соцсети)
Рената Литвинова вышла в свет в Париже с Лопез и Зендаей
Пелагея
Пегова, Кологривый, Безруков, Пелагея: все звезды на 100-летии «Мосфильма»
Николь Кидман
Николь Кидман в смелом платье посетила премьеру сериала
Елена Лядова
Собчак, Безруков с женой, Лядова с мужем: звезды на премьере «Воздуха»
Алексей Серебряков с внучкой
Серебряков с внучкой посетил премьеру мультфильма
Александр Петров с женой
Петров с женой, Асмус, Бикович: все звезды на премьере «Холопа 2»
Николь Кидман
Николь Кидман восхитила образом на премьере сериала
Юлия Пересильд с дочерьми Анной и Марией
Пересильд, Волкова, Михалкова с дочерью: звезды на премьере «Бременских музыкантов»
Пенелопа Крус и Сальма Хайек (фото: соцсети)
Сальма Хайек и Пенелопа Крус встретились на званом ужине
Брэдли Купер с дочерью
Брэдли Купер пришел на премьеру своего фильма с 6-летней дочерью
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко похвасталась результатами похудения
Тимоти Шаламе
Шаламе сравнили с манекеном из-за кожаного костюма на премьере
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Лопез и Аффлек не скрывали нежных чувств на красной дорожке
Полина Цыганова
Дочь Цыганова представила фильм со своим участием на кинофестивале
Елизавета Боярская
Боярская, Бузова, Исакова и другие на фестивале авторского кино
Филипп Киркоров с детьми
Киркоров с детьми, Лорак, Чеботина: все звезды на премьере фильма «Елки 10»
Джулия Робертс
Редкий выход: Джулия Робертс посетила премьеру фильма со своим участием
Равшана Куркова
43-летняя Куркова показала стройную фигуру после рождения дочери
Евгения Абдулова
16-летняя дочь Абдулова представила фильм с собой в главной роли
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро устроил скандал на кинопремии
Гарик Харламов и Лариса Гузеева
Киркоров, Самбурская, Гузеева, Харламов: все звезды на премьере «Тещи»
Евгений Цыганов с дочерью Полиной
Евгений Цыганов вывел в свет 18-летнюю дочь
Гарик Харламов с дочерью Анастасией
Гарик Харламов вывел в свет 9-летнюю дочь от Кристины Асмус
Константин Крюков и Олеся Судзиловская
Судзиловская, Крюков, Чиповская с мужем: звезды на премьере фильма
Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская
Анна Чиповская впервые вышла в свет с мужем
Энн Хэтэуэй
41-летняя Энн Хэтэуэй удивила фанатов внешностью без макияжа
Кристина Асмус
Кристина Асмус показала фото в купальнике у бассейна
Константин Богомолов и Ксения Собчак
Собчак с Богомоловым, Боня, Водонаева посетили премьеру сериала
Юлия Пересильд и Михаил Тройник
Юлия Пересильд поддержала возлюбленного на премьере
Юлия Пересильд с дочками Марией и Анной
Пересильд с дочками и новой прической на премьере фильма
Наталья Ионова с дочерьми Верой и Лидией
Глюкоза с дочерьми, дочь Киркорова и другие на премьере фильма
Мария, Юлия и Анна Пересильд
Собчак с Богомоловым, Пересильд с дочками и другие на премьере
Дарья Мельникова
Звезда «Папиных дочек» представила новый сериал со своим участием
Филипп Киркоров
Киркоров, Гайдулян, Муцениеце и другие звезды на премьере фильма
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Сказки Гофмана»
Сказки Гофмана
Трейлер
Кадр из фильма «Осторожно – любовь»
Осторожно – любовь
Трейлер
Кадр из фильма «Королевство планеты обезьян»
Планета обезьян: Новое царство
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Злая: Часть первая»
Злая: Часть первая
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Смерчи»
Смерчи
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
Дэдпул и Росомаха
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Долгожданный рассвет»
Долгожданный рассвет
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Режим»
Режим
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь