Трейлер дня: долгожданное воссоединение Дэдпула и Росомахи

Вышел тизер фильма «Дэдпул и Росомаха», третьей части приключений саркастичного героя Marvel в исполнении Райана Рейнольдса. В видео Дэдпул называет себя Мессией и встречает Росомаху, к роли которого возвращается Хью Джекман.
По сюжету, болтливого наемника Уэйда Уилсона вербует Управление временными изменениями, знакомое зрителям по сериалу «Локи». Вместе с Росомахой Дэдпул должен будет изменить кинематографическую вселенную Marvel.
В картине принимают участие Морена Баккарин, Дженнифер Гарнер, Мэттью Макфэдиен и Эмма Коррин. Постановкой занимался режиссер «Главного героя» Шон Леви.
Летом 2023 года сообщалось, что Хью Джекман надел классический костюм Росомахи впервые за 23 года.
В зарубежном прокате фильм «Дэдпул и Росомаха» появится с 26 июля.