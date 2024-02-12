Трейлер дня: долгожданное воссоединение Дэдпула и Росомахи

Вышел тизер фильма «Дэдпул и Росомаха», третьей части приключений саркастичного героя Marvel в исполнении Райана Рейнольдса. В видео Дэдпул называет себя Мессией и встречает Росомаху, к роли которого возвращается Хью Джекман.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356208&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По сюжету, болтливого наемника Уэйда Уилсона вербует Управление временными изменениями, знакомое зрителям по сериалу «Локи». Вместе с Росомахой Дэдпул должен будет изменить кинематографическую вселенную Marvel.

Летом 2023 года сообщалось, что Хью Джекман надел классический костюм Росомахи впервые за 23 года.