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12 февраля 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: долгожданное воссоединение Дэдпула и Росомахи

В фильме «Дэдпул и Росомаха» героев Райана Рейнольдса и Хью Джекмана ждут великие дела

Вышел тизер фильма «Дэдпул и Росомаха», третьей части приключений саркастичного героя Marvel в исполнении Райана Рейнольдса. В видео Дэдпул называет себя Мессией и встречает Росомаху, к роли которого возвращается Хью Джекман.

Во время загрузки произошла ошибка.

По сюжету, болтливого наемника Уэйда Уилсона вербует Управление временными изменениями, знакомое зрителям по сериалу «Локи». Вместе с Росомахой Дэдпул должен будет изменить кинематографическую вселенную Marvel.

В картине принимают участие Морена Баккарин, Дженнифер Гарнер, Мэттью Макфэдиен и Эмма Коррин. Постановкой занимался режиссер «Главного героя» Шон Леви.

Летом 2023 года сообщалось, что Хью Джекман надел классический костюм Росомахи впервые за 23 года.

В зарубежном прокате фильм «Дэдпул и Росомаха» появится с 26 июля.

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