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12 февраля 2024, новость

Максим Матвеев вспомнил о своем главном страхе

Актер рассказал, что больше всего пугало его в детстве
Максим Матвеев
Максим Матвеев

Максим Матвеев стал героем нового выпуска программы «Однажды...» на НТВ, в которой рассказал о своих детских переживаниях. Матвеев вспомнил, как в пять лет потерялся на вокзале и в те минуты пережил сильный страх.

После этого события у него появилась фобия — звезда сериала «Триггер» боялся темноты и не хотел оставаться один дома. 

«Это, конечно, страшно. Я вообще не любил оставаться один. Очень сложно было мне. Если дома нужно было кого-то подождать, всегда зажигался везде свет. Я помню очень хорошо: мне было страшно из одной комнаты дойти до туалета, если там был выключен свет. Это было адское испытание, потому что, если ты протянешь руку за стену, где есть выключатель, чтобы включить свет в соседней комнате, стопудово тебя кто-то схватит», — разоткровенничался актер.

Он добавил, что ему пришлось много работать над собой, чтобы справиться с фобией. Однако даже во взрослой жизни у него из-за этого были проблемы.

«Это какие-то из детства флешбэки. На самом деле не так давно это закончилось», — заключил артист.

Напомним, Максим Матвеев — известный российский актер театра и кино, а также супруг актрисы Елизаветы Боярской. Зрителям он хорошо известен по таким проектам, как «Мосгаз», «Анна Каренина», «Союз Спасения» и другие.

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