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12 февраля 2024, новость

«Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ в третий раз подряд

Фильм собрал 1,5 миллиарда рублей в кинотеатрах
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ в уик-энд третий раз подряд. Об этом говорится на портале kinobusiness.com.

Общая сумма, собранная картиной в прокате, составила 1,5 миллиарда рублей. За уик-энд фильм собрал более 338 миллионов рублей.

В пятерку самых кассовых фильмов также вошли «Конец славы», «Бременские музыканты», «Холоп 2» и «Воздух». За неделю они собрали 70,5 миллиона, 51,3 миллиона, 48,4 миллиона и 41,1 миллиона рублей соответственно.

«Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина — экранизация одноименного романа Михаила Булгакова. Роль Мастера исполнил Евгений Цыганов, Маргариты — Юлия Снигирь, Воланда — немецкий актер Аугуст Диль.

Ранее сообщалось, что сборы картины Локшина превысили миллиард рублей за 12 дней проката.

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