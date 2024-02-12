Сталлоне назвал актера, который может сыграть Рэмбо

Сильвестр Сталлоне | Источник: Legion-Media.ru

Актер Сильвестр Сталлоне заявил, что захотел увидеть Райана Гослинга в роли Рэмбо после встречи с артистом. Об этом звезда поделился на телепередаче «Ночное шоу с Джимми Фэллоном».

«Он [Гослинг] говорил, что у него много общего с Рэмбо. И я подумал: "Это интересно. Если я когда-нибудь передам эстафету, то ему, так как он любит этого персонажа"», — заявил Сталлоне.

Актер добавил, что во время их беседы Гослинг рассказал ему, как ходил в школу в костюме ветерана Вьетнамской войны Джона Рэмбо. При этом Сталлоне считает, что он абсолютная противоположность Гослингу, отметив, что звезда «Барби» хорош собой, а он — нет.

Официально о возрождении франшизы «Рэмбо» не сообщалось, однако продюсеры Кевин Кинг Темплтон и Лес Уэлдон проявляли интерес к созданию шестой части фильма. Актер Сильвестр Сталлоне в последний раз сыграл героя в боевике «Рэмбо: Последняя кровь» 2019 года. Он признавался тогда, что это его заключительная работа во франшизе, но актер понадеялся, что на этом история персонажа не закончится.