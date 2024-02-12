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12 февраля 2024, новость

Сталлоне назвал актера, который может сыграть Рэмбо

Актер заявил, что хотел бы увидеть в этой роли Райана Гослинга
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне | Источник: Legion-Media.ru

Актер Сильвестр Сталлоне заявил, что захотел увидеть Райана Гослинга в роли Рэмбо после встречи с артистом. Об этом звезда поделился на телепередаче «Ночное шоу с Джимми Фэллоном».

«Он [Гослинг] говорил, что у него много общего с Рэмбо. И я подумал: "Это интересно. Если я когда-нибудь передам эстафету, то ему, так как он любит этого персонажа"», — заявил Сталлоне.

Актер добавил, что во время их беседы Гослинг рассказал ему, как ходил в школу в костюме ветерана Вьетнамской войны Джона Рэмбо. При этом Сталлоне считает, что он абсолютная противоположность Гослингу, отметив, что звезда «Барби» хорош собой, а он — нет.

Официально о возрождении франшизы «Рэмбо» не сообщалось, однако продюсеры Кевин Кинг Темплтон и Лес Уэлдон проявляли интерес к созданию шестой части фильма. Актер Сильвестр Сталлоне в последний раз сыграл героя в боевике «Рэмбо: Последняя кровь» 2019 года. Он признавался тогда, что это его заключительная работа во франшизе, но актер понадеялся, что на этом история персонажа не закончится.

Ранее Райан Гослинг раскритиковал «Оскар» за отсутствие Марго Робби среди номинантов.

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