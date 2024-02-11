76-летняя Татьяна Васильева рассказала про пластические операции

Татьяна Васильева в шоу «Секрет на миллион»

В конце февраля звезде фильмов «Здравствуйте, я ваша тетя!» и «Самая обаятельная и привлекательная» Татьяне Васильевой исполнится 77 лет. Артистка не скрывает, что для сохранения молодости регулярно проводит различные манипуляции со своим лицом.

«Все делала — лицо резала. Все, что сейчас есть, все делаю: филлеры, нитки, ботокс. Просто меня шокируют цифры, которые кто-то произносит в мой адрес, это многовато. Но к этому я привыкла. Себе, детям говорю, чтобы они забывали о том, сколько мне лет», — призналась Татьяна Григорьевна.

Васильева намерена и дальше прибегать к улучшению внешности. При этом несколько лет назад у нее проявились осложнения после пластики: она пренебрегла советами врачей и выпила аспирин перед одной из операций, потому что в то время болела.