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11 февраля 2024, новость

Звезда «Бригады» вступился за Кологривого после критики звезд

Владимир Вдовиченков попросил актеров не обижаться на коллегу за троллинг
Никита Кологривый на съемках фильма «Иван Васильевич меняет все!»
Никита Кологривый на съемках фильма «Иван Васильевич меняет все!»

Актер Владимир Вдовиченков на шоу «Ты не поверишь!» вступился за Никиту Кологривого, который активно критиковал коллег после успеха «Слова пацана».

«Никиту знаю, если его несет, его не остановишь. Молодой еще. Не надо обижаться, он троллит вас всех! И правильно делает, чтобы не расслаблялись. Он адекватный человек, все понимает. И он действительно готов отдаться ради роли, там хоть в огонь и в воду», — заверил звезда «Бригады».

С его мнением не согласилась актриса Александра Ребенок, которая выразила мнение, что молодому актеру следовало бы следить за своим языком. А гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров допустил, что Кологривому можно немного «побунтовать», так как главное для актера — добиться успеха в профессии.

Никита Кологривый после успеха в фильме «По щучьему велению» и сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал регулярным гостем ток-шоу и интервью, в которых нелестно отзывался о коллегах-артистах. Недавно он со скандалом покинул шоу «Закрытый показ». Актер резко отреагировал на вопросы телеведущего Александра Гордона и покинул съемочную площадку.

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