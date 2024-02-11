Звезда «Бригады» вступился за Кологривого после критики звезд

«Никиту знаю, если его несет, его не остановишь. Молодой еще. Не надо обижаться, он троллит вас всех! И правильно делает, чтобы не расслаблялись. Он адекватный человек, все понимает. И он действительно готов отдаться ради роли, там хоть в огонь и в воду», — заверил звезда «Бригады».