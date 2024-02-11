Владимир Вдовиченков рассказал, за что его ругает Лядова

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков | Источник: Алексей Молчановский

Актер Владимир Вдовиченков в рамках программы «Ты не поверишь!» на НТВ признался, что жена Елена Лядова то и дело ругает его за любовь к лежанию на диване.

«За это ругает: “Вот так и жизнь пройдет на диване”. А я люблю лежать на диване, фоном идет какая-то пурга, я ее вообще не слушаю. Ощущение, что дома кто-то есть, какой-то уют», — отметил Вдовиченков.

Он уточнил, что его супруга умудряется совмещать съемки в кино с домашними обязанностями. Вдовиченков отметил, что больше не хочет сниматься в кино с супругой, так как у него не всегда получается быстро выйти из образа. К тому же артист не хочет говорить Лядовой грубости даже по сценарию.

«Секунду назад я говорю женщине, что я ее ненавижу и стараюсь сказать это честно. Как после этого говорить: “Милая, пойдем домой?” Тяжело, потому что нужно как-то переключаться, да и не хочется. Зачем я буду любимой говорить какие-то грубости?» — пояснил артист.

Ранее Елена Лядова раскрыла секрет 10-летнего брака с Вдовиченковым.