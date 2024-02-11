Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
11 февраля 2024, новость

Стали известны обладатели кинопремии «Гойя»

Испанскую премию «Гойя» за лучший фильм получила картина Байоны «Общество снега»
Кадр из фильма «Общество снега»
Кадр из фильма «Общество снега»

Испанскую кинопремию «Гойя» в номинации «Лучший фильм» получила картина режиссера Хуана Антонио Байоны «Общество снега» (La sociedad de la nieve, 2023). Об этом говорится на сайте премии.

Лента повествует о крушении уругвайского самолета в Андах в 1972 году. Байона также получил награду за лучшую режиссуру.

Лучшим актером жури признало Давида Вердагера, лучшей актрисой — Малену Альтерио. В категории «Лучший европейский фильм» победила работа французского режиссера Жюстина Трие «Анатомия падения» (Anatomie d’une chute, 2023).

Национальная кинопремия «Гойя» учреждена в честь испанского художника Франсиско Гойи (1746−1828). Награду — бронзовый бюст Гойи — Испанская академия кинематографических искусств и наук вручает уже в течение 37 лет.

Во время загрузки произошла ошибка.
Поделиться с друзьями!
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Долгожданный рассвет»
Долгожданный рассвет
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Режим»
Режим
Трейлер (англ.)
Кадр из мультфильма «Головоломка 2»
Головоломка 2
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Фрау»
Фрау
Трейлер
Кадр из мультфильма «Моана»
Моана 2
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Тихое место: День первый»
Тихое место: День первый
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Май, декабрь»
Май декабрь
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Аквариум»
Аквариум
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь