Фильм на вечер: увлекательный и живописный триллер про блогеров

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456297930&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Американка Мэдисон, блогер и инфлюенсер средней популярности, отправляется в тур по самым красивым местам Таиланда. Подписчикам она с наслаждением показывает свой спа-отель, дегустирует экзотические блюда и хвастается сногсшибательными закатами. Но Мэдисон не делится с аудиторией своей грустью – ее парень не сможет приехать на острова и вообще, кажется, отстраняется от нее.

От одиночества героиню спасает знакомство с загадочной путешественницей, колесящей по миру налегке. Девушки вместе исследуют живописные и пустынные острова, но вскоре каждая из них покажет себя не с лучшей стороны.

«Остров иллюзий» — триллер в лучших традициях жанра, отсылающий к сюжетам «Головокружения» и «Талантливого мистера Рипли». Это увлекательная, наполненная деталями история о том, что скрывается за идеальной картинкой в социальных сетях.

Сюжет ленты наполнен неожиданными поворотами и крепко удерживает интерес зрителей. В особенности тех, кто изголодался по солнцу, – Таиланд выглядит здесь поистине райским местом.