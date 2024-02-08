Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
8 февраля 2024, новость

Ирина Муравьева отмечает 75-летие на сцене

В день своего юбилея актриса сыграет в премьерном спектакле «Снегурочка»
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Народная артистка РФ, актриса театра и кино Ирина Муравьева отмечает 75-летие. В этот вечер она сыграет в премьерном оперно-драматическом спектакле «Снегурочка» на Новой сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России, который ГАБТ создал совместно с Малым театром. Об этом актриса рассказала журналистам.

«Это большая случайность. Премьера должна была состояться <…> на неделю раньше. Но так произошло. Мне это понравилось», — сказала она, отвечая на вопрос, совпадение ли то, что премьера состоится в ее день рождения.

Оперно-драматический спектакль на музыку Петра Чайковского пройдет с участием хора и оркестра Большого театра, а также артистов Малого театра. Постановка создана к 150-летию мировой премьеры «Снегурочки» и к 200-летию со дня рождения Островского. Муравьевой досталась в ней роль Бобылихи.

«30 лет назад, когда я пришла в Малый театр, а до этого я побывала в трех театрах, меня кто-то спросил: “А где ты сейчас работаешь?”. Я говорю: “Сейчас я работаю в Малом, но моя цель — Большой”. Пошутила я. Шутка имела колоссальный успех. Я в течение 30 лет периодически шутила на эту тему. И вот круг замкнулся, вот я здесь. У меня нет цели. Я не знаю, что мне делать дальше», — добавила актриса.

Музей кино планирует отметить юбилей Муравьевой специальными кинопоказами. 10 февраля в 15:00 в Библиотеке киноискусства Музея кино состоится кинопоказ картины «Карнавал» режиссера Татьяны Лиозновой, где актриса сыграла главную роль.

7.9
Самая обаятельная и привлекательная
1985/СССР16+мелодрамакомедия
Моя оценка

Поздравления коллег

С юбилеем актрису поздравили ее коллеги по театру. Надеется на дальнейшее счастливое сотворчество с Муравьевой главный режиссер Малого театра, режиссер-постановщик спектакля «Снегурочка» Алексей Дубровский. «Фантастическая, уникальная, потрясающая актриса, обладающая невероятным магнетизмом и фантастическим обаянием. Способная захватить весь зрительный зал с первых секунд своего появления. Конечно же, обладающая всенародной любовью, всероссийской, всесоюзной, да и мировой славой, потому что фильм “Москва слезам не верит” с Ириной Вадимовной получил “Оскар”, — сказал ТАСС Дубровский.

Народный артист РФ Владимир Носик признался, что рад выйти с Муравьевой на одну сцену в ее день рождения. «Ирина Вадимовна — замечательный человек и великолепнейшая, выдающаяся актриса. С ней работать — одно удовольствие. Я рад, что могу с ней участвовать в спектакле в день ее рождения», — сказал ТАСС Носик, отметив, что знаком с актрисой не один десяток лет.

Народный артист РФ Михаил Филиппов рассказал, что влюбился в Ирину Муравьеву, еще когда она выступала на сцене Центрального детского театра. «Я еще в глубоком детстве увидел артистку Ирину Муравьеву и влюбился в нее. Как сейчас помню, она играла в РАМТе — тогда еще в Детском театре — какую-то сказку. <…> Я влюбился и с тех пор ничего не могу поделать с этим чувством», — сказал ТАСС актер.

7.6
Карнавал
1981/СССР12+комедиямюзикл
Моя оценка

Из биографии

Муравьева родилась 8 февраля 1949 года в Москве. Окончила драматическую студию при Центральном детском театре (ЦДТ). В 1982 году получила диплом актерского факультета Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского. В 1970—1977 годах служила в ЦДТ, в 1977—1991 годах — в Московском государственном академическом театре им. Моссовета.

С 1993 года является актрисой Государственного академического Малого театра. Задействована в постановках «Женитьба Бальзаминова» и «На всякого мудреца довольно простоты» по пьесам Александра Островского, «Женитьба» и «Мертвые души» по произведениям Николая Гоголя, «Всегда зовите Долли!» по мотивам пьесы Торнтона Уайлдера «Осторожно, сваха!».

Актриса дебютировала в кино в 1973 году, исполнив эпизодическую роль заводской рабочей в фильме Юрия Григорьева «Письмо из юности». Среди ее наиболее известных киноработ — Людмила Свиридова в мелодраме «Москва слезам не верит», Нина Соломатина в фильме «Карнавал», Надя Клюева в комедии «Самая обаятельная и привлекательная». В общей сложности Муравьева снялась в более чем 40 фильмах и сериалах.

Награждена орденами «Знак Почета», Почета, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней. Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры 1981 года, премии правительства РФ в области культуры 2006 года.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Мисс Новый год
Ирина Муравьева
Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт
В еще одном российском городе отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым
Михаил Филиппов
Пес в сапогах
Людмила Улицкая
«Современник» отменил показы спектакля по пьесе Людмилы Улицкой
Татьяна Лиознова
Татьяна Лиознова
Владимир Носик
Владимир Носик
Владимир Машков
Имя Владимира Машкова присвоили театру
Самая обаятельная и привлекательная
Карнавал
Андрей Леонов
Звезда «Папиных дочек» получил травму во время репетиции
Москва слезам не верит
Письмо из юности
Валентина Талызина
Валентина Талызина раскрыла, когда вернется на сцену
Дереза
Какой звук издает комар?
Леонид Ярмольник
Ярмольник объяснил свой отказ от звания народного артиста
Константин Хабенский и Ольга Литвинова
Жена Хабенского эмоционально поздравила его с днем рождения
Владимир Машков
Машков стал президентом «Золотой маски»
Елизавета Боярская
Матвеев, Александрова и другие поздравили Боярскую с 38-летием
Светлана Дружинина
Звезды «Гардемаринов» поздравили Дружинину с 88-летием
Юлия Пересильд
Пересильд рассказала о двух подряд оскорблениях на театральной премии
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд стала лауреатом премии «Звезда театрала»
Ким Бейсингер
70 лет Ким Бейсингер: роли, которые сделали актрису секс-символом Голливуда
Алиса Фрейндлих и Анна Мышинская (фото: соцсети)
Внучка Фрейндлих опубликовала фото с актрисой в день ее 89-летия
Александр Лазарев-мл.
Лазарев официально назначен режиссером Театра Российской армии
владимир машков
Машков избран председателем Союза театральных деятелей РФ
Михаил Боярский
В Петербурге отменили спектакли с участием Боярского
Владимир Машков
Владимир Машков отметит свое 60-летие в театре
Константин Хабенский
Хабенский собирается впервые выступить режиссером спектакля
Олег Меньшиков и Кристина Асмус
Асмус трогательно поздравила Меньшикова с днем рождения
Константин Хабенский
Константин Хабенский получил поздравление из космоса
МХАТ имени Горького, фото: Пресс-служба МХАТа им. Горького
Путин поздравил МХАТ и МХТ с юбилеем
Александр Домогаров в спектакле «Маскарад»
В театре Моссовета заявили, что сняли Домогарова с роли по просьбе актера
Константин Богомолов
Богомолов рассказал, как «медленно приучал» зрителей к своим спектаклям
К 50-летию Сергея Безрукова: топ-7 народно любимых ролей актера
Моника Беллуччи
Монике Беллуччи — 59: самые страстные фото и роли итальянской дивы
Надежда Ефремова (фото: соцсети)
Никита Ефремов рассказал, чем занимается его 16-летняя сестра
Юлия Ауг
Юлия Ауг играет сумасшедшую, возомнившую себя Пугачевой
Юлия Пересильд и Михаил Тройник
Поцелуй Пересильд и Тройника на сцене восхитил публику
Дмитрий Певцов
Певцов объяснил свое нежелание сниматься в кино
Екатерина Волкова
Екатерина Волкова не смогла «выползти» на сцену из-за отравления
Татьяна Доронина
Владимир Путин поздравил Татьяну Доронину с 90-летием
Татьяна Доронина в фильме «Еще раз про любовь»
К 90-летию Татьяны Дорониной: 6 незабываемых ролей ни на кого не похожей актрисы
Инна Чурикова
Скончавшейся Инне Чуриковой нашли замену в «Ленкоме»
Александра Захарова
Дочь Марка Захарова высказалась об отмененном спектакле «Ленкома»
Киану и его женщины: 10 главных кинороманов Ривза
Елена Проклова
Путин поздравил Елену Проклову с 70-летием
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш отмечает 65-летие
Кадр из телешоу «Молодежка. 10 лет»
Звезды «Молодежки» воссоединятся спустя 10 лет
Павел Табаков
Помощник Олега Табакова объяснил, почему артиста все боялись
Роберт Де Ниро
80 лет Роберту Де Ниро: любопытные факты о жизни мастера перевоплощений
Холли Берри
Холли Берри отпраздновала 57-летие в стиле Барби
Юлия Высоцкая
Кончаловский трогательно поздравил Высоцкую с 50-летием
Анджелина Джоли с детьми: сыновьями Мэддоксом и Ноксом и дочерьми Вивьен, Захарой и Шайло
Анджелина Джоли получила работу на Бродвее благодаря дочери
Лиза Кудроу, Дженнифер Энистон и Кортни Кокс
Энистон и Кокс поздравили Лизу Кудроу с 60-летием
Юлия Высоцкая
Юлия Высоцкая отметила 20-летие программы «Едим дома»
Кевин Спейси
Кевина Спейси полностью оправдали в суде в день его рождения
Сандра Буллок и Райан Рейнольдс в фильме «Предложение»
Райан Рейнольдс пикантно поздравил Сандру Буллок с 59-летием
Анатолий Мукасей
Путин поздравил оператора «Гардемаринов» Мукасея с 85-летием
Дженнифер Лопез с Беном Аффлеком и Сальмой Хайек (фото: соцсети)
Хайек показала фото с молодыми Лопез и Аффлеком в день 54-летия певицы
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Фрау»
Фрау
Трейлер
Кадр из мультфильма «Моана»
Моана 2
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Тихое место: День первый»
Тихое место: День первый
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Май, декабрь»
Май декабрь
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Аквариум»
Аквариум
Трейлер
Кадр из сериала «Невский»
Невский
Трейлер
Кадр из фильма «Любви не бывает?»
Любви не бывает?
Тизер-трейлер
Кадр из сериала «Охота за убийцей»
Охота за убийцей
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь