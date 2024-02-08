Ирина Муравьева отмечает 75-летие на сцене

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Народная артистка РФ, актриса театра и кино Ирина Муравьева отмечает 75-летие. В этот вечер она сыграет в премьерном оперно-драматическом спектакле «Снегурочка» на Новой сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России, который ГАБТ создал совместно с Малым театром. Об этом актриса рассказала журналистам.

«Это большая случайность. Премьера должна была состояться <…> на неделю раньше. Но так произошло. Мне это понравилось», — сказала она, отвечая на вопрос, совпадение ли то, что премьера состоится в ее день рождения.

Оперно-драматический спектакль на музыку Петра Чайковского пройдет с участием хора и оркестра Большого театра, а также артистов Малого театра. Постановка создана к 150-летию мировой премьеры «Снегурочки» и к 200-летию со дня рождения Островского. Муравьевой досталась в ней роль Бобылихи.

«30 лет назад, когда я пришла в Малый театр, а до этого я побывала в трех театрах, меня кто-то спросил: “А где ты сейчас работаешь?”. Я говорю: “Сейчас я работаю в Малом, но моя цель — Большой”. Пошутила я. Шутка имела колоссальный успех. Я в течение 30 лет периодически шутила на эту тему. И вот круг замкнулся, вот я здесь. У меня нет цели. Я не знаю, что мне делать дальше», — добавила актриса.

Музей кино планирует отметить юбилей Муравьевой специальными кинопоказами. 10 февраля в 15:00 в Библиотеке киноискусства Музея кино состоится кинопоказ картины «Карнавал» режиссера Татьяны Лиозновой, где актриса сыграла главную роль.

Поздравления коллег

С юбилеем актрису поздравили ее коллеги по театру. Надеется на дальнейшее счастливое сотворчество с Муравьевой главный режиссер Малого театра, режиссер-постановщик спектакля «Снегурочка» Алексей Дубровский. «Фантастическая, уникальная, потрясающая актриса, обладающая невероятным магнетизмом и фантастическим обаянием. Способная захватить весь зрительный зал с первых секунд своего появления. Конечно же, обладающая всенародной любовью, всероссийской, всесоюзной, да и мировой славой, потому что фильм “Москва слезам не верит” с Ириной Вадимовной получил “Оскар”, — сказал ТАСС Дубровский.

Народный артист РФ Владимир Носик признался, что рад выйти с Муравьевой на одну сцену в ее день рождения. «Ирина Вадимовна — замечательный человек и великолепнейшая, выдающаяся актриса. С ней работать — одно удовольствие. Я рад, что могу с ней участвовать в спектакле в день ее рождения», — сказал ТАСС Носик, отметив, что знаком с актрисой не один десяток лет.

Народный артист РФ Михаил Филиппов рассказал, что влюбился в Ирину Муравьеву, еще когда она выступала на сцене Центрального детского театра. «Я еще в глубоком детстве увидел артистку Ирину Муравьеву и влюбился в нее. Как сейчас помню, она играла в РАМТе — тогда еще в Детском театре — какую-то сказку. <…> Я влюбился и с тех пор ничего не могу поделать с этим чувством», — сказал ТАСС актер.

7.6 Карнавал 1981 / СССР 12+ комедия мюзикл Моя оценка Хочу посмотреть

Из биографии

Муравьева родилась 8 февраля 1949 года в Москве. Окончила драматическую студию при Центральном детском театре (ЦДТ). В 1982 году получила диплом актерского факультета Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского. В 1970—1977 годах служила в ЦДТ, в 1977—1991 годах — в Московском государственном академическом театре им. Моссовета.

С 1993 года является актрисой Государственного академического Малого театра. Задействована в постановках «Женитьба Бальзаминова» и «На всякого мудреца довольно простоты» по пьесам Александра Островского, «Женитьба» и «Мертвые души» по произведениям Николая Гоголя, «Всегда зовите Долли!» по мотивам пьесы Торнтона Уайлдера «Осторожно, сваха!».

Актриса дебютировала в кино в 1973 году, исполнив эпизодическую роль заводской рабочей в фильме Юрия Григорьева «Письмо из юности». Среди ее наиболее известных киноработ — Людмила Свиридова в мелодраме «Москва слезам не верит», Нина Соломатина в фильме «Карнавал», Надя Клюева в комедии «Самая обаятельная и привлекательная». В общей сложности Муравьева снялась в более чем 40 фильмах и сериалах.