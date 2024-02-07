Россияне бросились скупать книгу «Мастер и Маргарита» после выхода фильма

Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Россияне бросились скупать книгу «Мастер и Маргарита» после выхода одноименного фильма. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу сети книжных магазинов «Читай-город».

Спрос на роман Михаила Булгакова вырос в 2,5 раза в первую неделю после выхода картины. «Успешная экранизация работает как триггер к покупке книги», — пояснили в пресс-службе.

Премьера фильма «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина состоялась 25 января. Роль Мастера исполнил Евгений Цыганов, Маргариты — Юлия Снигирь, Воланда — немецкий актер Аугуст Диль.