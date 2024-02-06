Фильм на вечер: задорный байопик об изобретателях первого в мире смартфона

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456299192&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В 1996 году несколько разработчиков из Канады придумывают, как объединить в одно устройство пейджер, телефон и компьютер. Но денег на революционную разработку никто не дает — пока в компанию не приходит эффективный менеджер, который заставляет программистов за одну ночь смастерить рабочий прототип. Инвестор найден, и вскоре на свет появляется первый в мире смартфон BlackBerry.

«Кто убил BlackBerry» — нестандартная биографическая лента, претендовавшая на главный приз Берлинского кинофестиваля. Рассказывая о традиционных для подобных историй взлетах и драматических падениях, авторы делают это остроумно, умудряясь избегать пафоса.

Документальная реальность, снятая как мокьюментари, накладывается на фантазийный, порой абсурдный вымысел, со множеством гэгов и черного юмора, что не дает ленте увязнуть в скучном изложении википедийной справки.