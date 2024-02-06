Фильм на вечер: задорный байопик об изобретателях первого в мире смартфона

В 1996 году несколько разработчиков из Канады придумывают, как объединить в одно устройство пейджер, телефон и компьютер. Но денег на революционную разработку никто не дает — пока в компанию не приходит эффективный менеджер, который заставляет программистов за одну ночь смастерить рабочий прототип. Инвестор найден, и вскоре на свет появляется первый в мире смартфон BlackBerry.
«Кто убил BlackBerry» — нестандартная биографическая лента, претендовавшая на главный приз Берлинского кинофестиваля. Рассказывая о традиционных для подобных историй взлетах и драматических падениях, авторы делают это остроумно, умудряясь избегать пафоса.
Документальная реальность, снятая как мокьюментари, накладывается на фантазийный, порой абсурдный вымысел, со множеством гэгов и черного юмора, что не дает ленте увязнуть в скучном изложении википедийной справки.
Это фильм о простых людях, наделенных талантом и следующих за своей мечтой, но, к их несчастью, встретившихся с безжалостными конкурентами из Силиконовой долины, о которых сняты куда более известные байопики. К слову, лента «Кто убил BlackBerry» вполне достойна стоять в ряду лучших из них.