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4 февраля 2024, новость

Автор книги «Слово пацана» высказался про негативную реакцию на сериал

Роберт Гараев подчеркнул, что не задавался целью романтизировать криминал
Кадр из сериала «Слово пацана»
Кадр из сериала «Слово пацана»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Роберт Гараев, автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970−2010-х», которая легла в основу сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», считает, что негативное отношение к многосерийному фильму связано с его вирусностью и искусственной привязкой к инцидентам с подростками в некоторых СМИ. Такое мнение он высказал на встрече с читателями в Ельцин-центре, передает корреспондент ТАСС.

«Вот эта негативная реакция просто из-за популярности сериала. <…> Оказалось, что словосочетание “слово пацана” вирусится (распространяется в интернете со скоростью вируса — прим. ред.), и [СМИ] начали к любому криминальному происшествию с подростками приделывать. Такой заголовок очень работал, чтоб твоя новость вдруг завирусилась. Потом оказывалось, что это неправда, что люди хайпятся на этом», — сказал Гараев.

По словам писателя, он не задавался целью романтизировать криминал, а хотел рассказать историю и погрузить своих героев в среду. Он отметил, что в основе его произведения находится история о трагичной любви, подростках и о том, как люди могут поменяться.

В то же время автор отметил, что не понимает, почему тема сериала стала популярной среди подростков — он ожидал, что история вызовет интерес у мужчин 45−60 лет.

Ранее стало известно, что Гараев собирается написать книгу о женских группировках. На паблик-токе писатель добавил, что события так же, как и в «Слове пацана», будут происходить в Татарстане, но планируется, что описываться будет 1992 год. Также он отметил, что не хочет становиться криминальным автором и после истории о женских бандах сменит тему.

Напомним, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал лучшим российским сериалом по мнению пользователей Кино Mail.ru. Стартовавшая в конце осени драма Жоры Крыжовникова вызвала широкое обсуждение в обществе и привлекла внимание огромной аудитории. На весну 2024 года запланирован показ сериала на телеканале НТВ.

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