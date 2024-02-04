Автор книги «Слово пацана» высказался про негативную реакцию на сериал

Кадр из сериала «Слово пацана»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Роберт Гараев, автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970−2010-х», которая легла в основу сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», считает, что негативное отношение к многосерийному фильму связано с его вирусностью и искусственной привязкой к инцидентам с подростками в некоторых СМИ. Такое мнение он высказал на встрече с читателями в Ельцин-центре, передает корреспондент ТАСС.

«Вот эта негативная реакция просто из-за популярности сериала. <…> Оказалось, что словосочетание “слово пацана” вирусится (распространяется в интернете со скоростью вируса — прим. ред.), и [СМИ] начали к любому криминальному происшествию с подростками приделывать. Такой заголовок очень работал, чтоб твоя новость вдруг завирусилась. Потом оказывалось, что это неправда, что люди хайпятся на этом», — сказал Гараев.

По словам писателя, он не задавался целью романтизировать криминал, а хотел рассказать историю и погрузить своих героев в среду. Он отметил, что в основе его произведения находится история о трагичной любви, подростках и о том, как люди могут поменяться.

В то же время автор отметил, что не понимает, почему тема сериала стала популярной среди подростков — он ожидал, что история вызовет интерес у мужчин 45−60 лет.

Ранее стало известно, что Гараев собирается написать книгу о женских группировках. На паблик-токе писатель добавил, что события так же, как и в «Слове пацана», будут происходить в Татарстане, но планируется, что описываться будет 1992 год. Также он отметил, что не хочет становиться криминальным автором и после истории о женских бандах сменит тему.