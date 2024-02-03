Скончался звезда фильмов «Рокки» Карл Уэзерс

Карл Уэзерс | Источник: Legion-Media.ru

В США скончался актер из серии фильмов «Рокки» Карл Уэзерс, известный по роли Аполло Крида. Об этом пишет Variety со ссылкой на его менеджера Мэтта Любера.

Актер сыграл роль Крида в первых четырех фильмах «Рокки» вместе с Сильвестром Сталлоне.

«Уэзерс <...> умер в четверг, подтвердил Variety его менеджер Мэтт Любер. Ему было 76», — говорится в публикации.

Американский актер также снимался в фильме «Хищник» 1987 года и сыграл запоминающуюся роль в «Счастливчике Гилморе» Адама Сэндлера. Он был номинирован на премию Primetime Emmy Award как лучший приглашенный актер в драматическом сериале за работу в «Мандалорце».