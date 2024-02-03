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3 февраля 2024, новость

Скончался звезда фильмов «Рокки» Карл Уэзерс

Актер умер на 77-м году жизни
Карл Уэзерс
Карл Уэзерс | Источник: Legion-Media.ru

В США скончался актер из серии фильмов «Рокки» Карл Уэзерс, известный по роли Аполло Крида. Об этом пишет Variety со ссылкой на его менеджера Мэтта Любера.

Актер сыграл роль Крида в первых четырех фильмах «Рокки» вместе с Сильвестром Сталлоне.

«Уэзерс <...> умер в четверг, подтвердил Variety его менеджер Мэтт Любер. Ему было 76», — говорится в публикации.

Американский актер также снимался в фильме «Хищник» 1987 года и сыграл запоминающуюся роль в «Счастливчике Гилморе» Адама Сэндлера. Он был номинирован на премию Primetime Emmy Award как лучший приглашенный актер в драматическом сериале за работу в «Мандалорце».

Накануне от остановки сердца в возрасте 48 лет скончался оператор «Кухни», «Последнего богатыря», «Елок» и «Беспринципных» Павел Капинос

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