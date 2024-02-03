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3 февраля 2024, новость

«Просто взрыв мозга»: Зои Салдана высказалась о новом «Аватаре»

Актриса уверена, что главным наследием режиссера станет именно эта франшиза
Зои Салдана в фильме «Аватар»
Зои Салдана в фильме «Аватар» | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Зои Салдана заявила, что будущие фильмы по вселенной «Аватара» будут удивительными. Ее слова передает Collider.

«“Аватар 3” будет потрясающим, а четвертый и пятый — просто взрыв мозга. Джеймс Кэмерон поразил нас. Это его наследие. Мы все думали, что “Титаник” станет его главным наследием, а оказалось что “Аватар”…» — призналась актриса.

Салдана добавила, что вся команда фильма рада быть частью новаторской работы режиссера, съемки четвертой части начнутся уже в начале февраля. Премьера «Аватара 4» запланирована на 2029 год.

В ноябре 2023 года режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что третья часть «Аватара» будет выпущена в декабре 2025 года. В ней главные герои — землянин Джейк Салли (Сэм Уортингтон) и инопланетянка Нейтири (Зои Салдана) — отправятся на другие планеты системы Альфа-Центавра.

Премьера фильма «Аватар: Путь воды» — второй части — состоялась 6 декабря 2022 года. Лента собрала в прокате $2,243 млрд и стала третьим самым кассовым фильмом в истории, обогнав «Титаник». В последней на данный момент части воспитывающие детей Джейк Салли и Нейтири с планеты Пандора вынуждены в очередной раз противостоять землянам.

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