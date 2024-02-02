Фильм на вечер: бодрый и эффектный боевик про повторяющийся день

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456345095&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Фантастический боевик «День курка» от режиссера «Команды “А”» и «Козырных тузов» Джо Карнахана основан на классическом сюжете о повторяющемся дне и напоминает прохождение шутера с эффектными драками и динамичными погонями, где на финальном уровне героя Фрэнка Грилло ждет главный злодей в исполнении Мэла Гибсона.

Каждое утро бывшего спецназовца Роя Палвера начинается с того, что его хотят убить. А все потому, что герой застрял в петле времени и понятия не имеет, как из нее выбраться. Каждый день Рой отбивается от одних и тех же убийц: пулеметчика на вертолете, парня с мачете, двух красоток, китаянки с мечом, карлика-подрывника и прочих психопатов.

Но однажды Палвер получает шанс все исправить. Узнав о том, что его бывшая жена, занимавшаяся секретными разработками, мертва, Рой понимает, что может успеть спасти ей жизнь. А заодно — и свою собственную.