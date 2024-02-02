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2 февраля 2024, новость

Кинокритик призвал «забинтовать руки» авторам ремейков советской классики

Эксперт заявил, что у него нет желания смотреть новые версии фильмов
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет все!»
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет все!»

Кинокритик Роман Григорьев призвал «забинтовать руки» кинематографистам, которые работают над ремейками советских мультфильмов и классики. Об этом он сообщил в разговоре с телеканалом «360».

Эксперт признался, что не будет смотреть новые версии проектов прошлого столетия, так как хочет оставить впечатления, которые были сформированы у него еще в детстве.

«Страшно представить, кем станет домовенок Кузя в руках наших кинодеятелей. Иногда им хочется забинтовать руки, чтобы ничего не трогали. Я как зритель просто не пойду это смотреть — хватило вариантов, которые уже видел», — сказал Григорьев.

Кинокритик также отметил, что при просмотре ремейка под названием «Иван Васильевич меняет все!» его хватило на семь минут, после чего он физически не смог продолжить смотреть.

Ранее вышел первый тизер семейной комедии «Домовенок Кузя», спродюсированной братьями Андреасян.

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