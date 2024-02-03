Сериал на выходные: тягучий скандинавский триллер от режиссера «Моста»

Постер сериала «Конец лета»

В конце лета 1984 года в деревне, окруженной кукурузными полями, исчез пятилетний мальчик. Поиски местных жителей не принесли плодов, расследование зашло в тупик. Из-за этой трагедии Вера, старшая сестра пропавшего мальчугана, надолго обрела саднящее чувство вины.

Прошли годы, взрослая Вера живет в Стокгольме и работает психологом в группе поддержки для тех, кто пережил травму. Однажды к групповой терапии присоединяется хрупкий юноша и делится смутными воспоминаниями из своего детства. Вера начинает подозревать, что этот человек — ее брат.

«Конец лета» — напряженная психологическая драма под прикрытием детектива — не только рассказывает о том, как на нас влияет прошлое, но и дарит поистине ошеломительный финал.