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1 февраля 2024, новость

«Слово пацана» выйдет на ТВ без изменений

Генеральный продюсер НТВ рассказал, когда состоится премьера драмы Жоры Крыжовникова на канале
Кадр из сериала «Слово пацана»
Кадр из сериала «Слово пацана»

В рамках презентации Института развития интернета генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн раскрыл подробности дальнейшей судьбы сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». По словам Вайнштейна, драма Жоры Крыжовникова выйдет в эфир НТВ весной: «Дату не скажу, но скоро».

Вайнштейн добавил, что телезрители увидят ту же версию, которая выходила в онлайн-кинотеатрах, без каких-либо изменений. Возрастной рейтинг сериала по-прежнему будет 18+, в связи с чем серии будут выходить в 23:00, по одной в день.

Напомним, ранее НТВ планировал премьеру «Слова пацана» на 22 января, но затем эта дата исчезла с сайта телеканала. В сети появились слухи о том, что показ сериала на ТВ отменили, но в пресс-службе НТВ эту информацию опровергли.

Напомним, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал лучшим российским сериалом по мнению пользователей Кино Mail.ru. Стартовавшая в конце осени драма Жоры Крыжовникова вызвала широкое обсуждение в обществе и привлекла внимание огромной аудитории. Так, 82% участников нашего опроса положительно ответили на вопрос о том, нужно ли сериалу продолжение.

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