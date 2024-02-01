«Слово пацана» выйдет на ТВ без изменений

Кадр из сериала «Слово пацана»

В рамках презентации Института развития интернета генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн раскрыл подробности дальнейшей судьбы сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». По словам Вайнштейна, драма Жоры Крыжовникова выйдет в эфир НТВ весной: «Дату не скажу, но скоро».

Вайнштейн добавил, что телезрители увидят ту же версию, которая выходила в онлайн-кинотеатрах, без каких-либо изменений. Возрастной рейтинг сериала по-прежнему будет 18+, в связи с чем серии будут выходить в 23:00, по одной в день.

Напомним, ранее НТВ планировал премьеру «Слова пацана» на 22 января, но затем эта дата исчезла с сайта телеканала. В сети появились слухи о том, что показ сериала на ТВ отменили, но в пресс-службе НТВ эту информацию опровергли.

Напомним, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал лучшим российским сериалом по мнению пользователей Кино Mail.ru. Стартовавшая в конце осени драма Жоры Крыжовникова вызвала широкое обсуждение в обществе и привлекла внимание огромной аудитории. Так, 82% участников нашего опроса положительно ответили на вопрос о том, нужно ли сериалу продолжение.