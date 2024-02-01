Деревянко хоронит себя заживо в комедии о шоу-бизнесе. Стоит ли это смотреть?

О чем фильм «Конец Славы»

Слава Агеев — суперзвезда российского кино, самый востребованный актер эпохи. Его слава зашкаливает, лицо артиста не сходит со страниц светской хроники и экрана — он снимается везде: в комедиях про дикарей, блокбастерах про войну и космос, сериалах про врачей… В общем, во всех типичных современных российских киноформатах. Популярность и бешеные гонорары делают свое дело — артисту кажется, что ему можно все и любая выходка сойдет с рук.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356113&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но однажды коллегам и продюсерам поведение Агеева надоедает, и его начинают игнорировать — вырезают из снятых картин, не приглашают на новые роли. Даже журналисты не упоминают в светской хронике. Звезда в шоке — такого поворота он не ожидал. Что теперь делать и как жить дальше? Тогда его агент предлагает дерзкий план — разыграть смерть, устроить торжественные похороны, и вот вам уже новость! А потом он воскреснет — это вообще сенсация. И к Славе вернется слава.

Зачем смотреть

Пушкин в «Евгении Онегине» иронично замечал, что поэтам «уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом». Обычно приходится с печалью констатировать, что современное российское кино не может снять меткого остроумного фильма даже об отрасли, которую уж точно знает. Однако черная комедия Марюса Вайсберга «Конец Славы» неожиданно оказалась удачным высказыванием по теме.

Кадр из фильма «Конец Славы»

Да, здесь все в той или иной степени играют самих себя — и банальные камео звезд вроде Реввы, и отличная роль Максима Лагашкина, появляющегося в образе самого себя в прямом смысле, но в предлагаемых обстоятельствах.

И, в первую очередь, это шикарный бенефис Павла Деревянко, герой которого рассылает всем видеосообщения из гроба. Идея, может быть, и содрана из триллера «Погребенный заживо», но развернута в комедию нравов с массой смешных эпизодов, диалогов и пародий на современный шоу-бизнес и масс-медиа.

Почему можно не смотреть

Чтобы фильм показался смешным, надо хоть немного знать реалии современного российского кино и шоу-бизнеса, так что лента Вайсберга вряд ли понравится тем, кто все это не любит и не смотрит.

Хорошо, конечно, что киношный капустник оказался милым и забавным, а черный юмор — не пошлым. Но все же, это не более чем разовая комедия для массового зрителя со звездами, многие из которых действительно вышли в тираж, а их выходы на экран не вызывают ничего, кроме скуки — если не раздражения.