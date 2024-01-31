Звезда «Слова пацана» отказался критиковать коллег по сериалу

Лев Зулькарнаев | Источник: PersonaStars

Актер Лев Зулькарнаев, известный по роли Зимы в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал в шоу «ОК на связи!», что не станет открыто критиковать коллег по шоу.

«Я себе запретил это обсуждать, обсуждать коллег. Между собой, конечно, обсуждаем. Но публично не хочется никого обсуждать», — отметил Зулькарнаев.

Ведущие спросили у артиста, есть ли у него список самых нелюбимых актеров. На это Зулькарнаев в шутку ответил, что все они добавлены в заметки на телефоне.