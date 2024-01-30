Фильм на вечер: ироничный ромком о случайностях от Вуди Аллена

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456239239&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

У Фанни и Жана есть все для того, чтобы считаться идеальной парой: отличная работа, великолепная квартира в одном из самых красивых районов Парижа и все еще яркие чувства. Но однажды Фанни случайно сталкивается с Аленом, с которым вместе училась в школе. Это событие меняет привычную жизнь героини.

Постепенно их встречи становятся все менее похожими на простую дружбу. Жан начинает что-то подозревать, и невинная интрижка превращается в порочную игру, которая может плохо кончиться.

«Великая ирония» — пятидесятый фильм Вуди Аллена и первый, снятый мэтром на французском языке. Это привычно — то есть до невозможности — изящное кино, овеянное дыханием парижской осени, с красивыми героями, которые без устали болтают о жизни в изысканных интерьерах под легкий джаз.