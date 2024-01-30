Фильм на вечер: ироничный ромком о случайностях от Вуди Аллена

У Фанни и Жана есть все для того, чтобы считаться идеальной парой: отличная работа, великолепная квартира в одном из самых красивых районов Парижа и все еще яркие чувства. Но однажды Фанни случайно сталкивается с Аленом, с которым вместе училась в школе. Это событие меняет привычную жизнь героини.
Постепенно их встречи становятся все менее похожими на простую дружбу. Жан начинает что-то подозревать, и невинная интрижка превращается в порочную игру, которая может плохо кончиться.
«Великая ирония» — пятидесятый фильм Вуди Аллена и первый, снятый мэтром на французском языке. Это привычно — то есть до невозможности — изящное кино, овеянное дыханием парижской осени, с красивыми героями, которые без устали болтают о жизни в изысканных интерьерах под легкий джаз.
Бесхитростная, казалось бы, история об адюльтере с довольно неожиданным и немного абсурдным финалом, — занимательное размышление о (не)счастливом случае и преступлении без наказания, с фирменной алленовской иронией.